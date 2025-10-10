  • 會員
10/10/2025 10:29

【ＡＩ】阿里蔡崇信：AI競賽沒有「贏家通吃」，勝利在於誰能更快應用

　　據內媒報道，阿里巴巴(09988)董事局主席蔡崇信早前在All-in Summit峰會上表示，AI競賽沒有「贏家通吃」，勝利在於誰能更快應用AI，而不是誰有最強的模型，「我認為這是一場漫長的馬拉松」。

　　他認為，中國已經擁護開源，而包括阿里在內的許多公司已經推出了更小的模型，這些發展均有利於AI更快落地，「我並不是說中國在模型戰爭中技術上獲勝。但就實際應用以及人們從人工智能中受益而言，它已經取得了很大的發展」。他建議美國在AI領域應將大量資源投入到技術的採用和推廣，而不是僅僅是投入資金。

　　All-in Summit峰會由美國知名播客All-in Podcast於9月上旬舉辦，每位嘉實的訪談隨後陸續上載於All-in Podcast的YouTube頻道。蔡崇信與All-in的三位主播--白宮AI與Crypto負責人David Sacks、投資人Chamath Palihapitiya、投資人Jason Calacanis對話的影片於昨日(9日)釋出。其他嘉賓包括Uber CEO Dara Khosrowshahi，YouTube CEO Neal Mohan，NASDAQ CEO Adena Friedman，Google DeepMind CEO Demis Hassabis等。
《經濟通通訊社10日專訊》

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

