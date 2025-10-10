京東：連續9年登福布斯全球最佳僱主榜，唯一上榜中國零售企業

京東(09618)今日在其微信公眾號「京東黑板報」發文稱，福布斯2025全球最佳僱主榜近日出爐，京東連續9年登上榜單，成為全球零售業唯一上榜中國企業。



京東表示，截至二季度末，京東體系人員總數約90萬。京東2026校園招聘開放3.5萬個崗位，其中面向應屆畢業生的校招崗位2萬個，面向在校生的實習生崗位1.5萬個。2025年，京東家政啟動「百縣十萬人招募計劃」，在全國百縣千鎮招募10萬名保潔師，業務範圍覆蓋日常保潔、家電清洗等。



勞動保障方面，京東為行業內唯一一家與一線員工簽訂正式勞動合同並繳納「五險一金」的民營企業，目前已與超15萬名全職騎手簽訂正式的勞動合同，公司為每人每月平均繳納五險一金約2000元人民幣。



薪酬福利方面，在過去一年多，京東連續7次多範圍提高員工薪酬激勵。生活福利上，僅在北京就投入70億元人民幣為青年人才打造了近5000套可拎包入住、配套齊全的公寓。2010年建立的「員工救助基金」為員工突遭意外或疾病兜底，近10年該基金累計投入超1.66億元人民幣，幫助數千名京東一線員工度過困難。

《經濟通通訊社10日專訊》