  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

10/10/2025 11:55

京東：連續9年登福布斯全球最佳僱主榜，唯一上榜中國零售企業

　　京東(09618)今日在其微信公眾號「京東黑板報」發文稱，福布斯2025全球最佳僱主榜近日出爐，京東連續9年登上榜單，成為全球零售業唯一上榜中國企業。

　　京東表示，截至二季度末，京東體系人員總數約90萬。京東2026校園招聘開放3.5萬個崗位，其中面向應屆畢業生的校招崗位2萬個，面向在校生的實習生崗位1.5萬個。2025年，京東家政啟動「百縣十萬人招募計劃」，在全國百縣千鎮招募10萬名保潔師，業務範圍覆蓋日常保潔、家電清洗等。

　　勞動保障方面，京東為行業內唯一一家與一線員工簽訂正式勞動合同並繳納「五險一金」的民營企業，目前已與超15萬名全職騎手簽訂正式的勞動合同，公司為每人每月平均繳納五險一金約2000元人民幣。

　　薪酬福利方面，在過去一年多，京東連續7次多範圍提高員工薪酬激勵。生活福利上，僅在北京就投入70億元人民幣為青年人才打造了近5000套可拎包入住、配套齊全的公寓。2010年建立的「員工救助基金」為員工突遭意外或疾病兜底，近10年該基金累計投入超1.66億元人民幣，幫助數千名京東一線員工度過困難。
《經濟通通訊社10日專訊》

【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇

上一篇新聞︰10/10/2025 12:06  《中國要聞》工信部調整享受車船稅優惠的節能、新能源車技術要求

下一篇新聞︰10/10/2025 11:55  《Ａ場新股》長鑫科技完成上市輔導

其他
More

10/10/2025 13:01  《駐京專電》民政部：老年人口佔比２２％，１１﹒６億首批養老…

10/10/2025 11:52  《Ａ股焦點》寧波港升１％，母企與宇樹科技、藍成應急戰略合作

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

拆解修昔底德陷阱，中國如何跨越？

10/10/2025 07:50

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處