照顧者 情緒健康
AH股新聞

10/10/2025 15:26

《大灣區》灣芯展下周福田舉行，深圳政府：新凱來參展並將有驚喜

　　《經濟通通訊社１０日專訊》以「芯啟未來，智創生態」為主題的２０２５灣區半導體芯片
展（灣芯展）１０月１５日至１７日（下周三至五）在深圳福田會展中心舉行。深圳市政府今日
舉行記者會介紹灣芯展，指本土半導體企業新凱來將參展，並會「給大家帶來驚喜」，稱「今年
３月，新凱來在上海的半導體設備展上大放異彩。本屆灣芯展中，請大家繼續拭目以待」。
　
　　中國芯片設備製造商新凱來（ＳｉＣａｒｒｉｅｒ）成立於２０２１年，由深圳市國資委全
資持有的深圳市深芯恒科技投資有限公司全資持股。據指新凱來前身是華為２０１２實驗室的星
光工程部，目前營運著華為深圳觀瀾其中一座工廠。２０２３年，新凱來獲得一項使用現有
ＤＵＶ生產５納米芯片的專利而受到關注，被認為是華為２０２４年推出Ｍａｔｅ　６０　
Ｐｒｏ手機、內建７納米芯片的背後關鍵技術。
　
　　由於與華為關係密切，新凱來去年年底被美國列入出口管制名單。不過華為指其與新凱來不
存在關聯。
　
　　在今年３月的上海半導體設備展上，新凱來首次亮相，展示了共３１款半導體工藝和檢測裝
備。有媒體形容，「從支援７納米以下製程的『武夷山』刻蝕機，到缺陷率驟降３０％的薄膜沉
積設備，直接擊碎國外巨頭的技術霸權」。而新凱來相關負責人當時介紹，「我們的工藝設備可
以使用非光學技術來解決一些光刻問題」。（ｓｌ）

