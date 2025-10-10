【關稅戰】中國重拳管制稀土等出口，美媒：貿易談判的「勒索戰術」

中美元首預計將在本月底於南韓會晤，不過在此之前，中國商務部昨日連發6份公告，對稀土相關技術、境外含中國成份兩用物項、超硬材料、中重稀土、鋰電池和人造石墨負極材料等實施出口管制。美媒《華爾街日報》引述分析稱，中方這些舉措「在經濟層面上等同核戰」，並形容這是中方的「勒索戰術」，以推動貿易談判。



《華爾街日報》指出，中國生產了全球約90%的稀土材料，其對稀土的最新出口限制「幾乎前所未有」，被視為中美貿易戰升級，威脅到半導體供應鏈，加大美國政府必須回應的壓力。



美國智庫Silverado Policy Accelerator共同創辦人Dmitri Alperovitch認為，這在經濟層面上等同核戰--意圖摧毀美國的AI產業。他又指，這是中美領導人可能於月底會晤前的「勒索戰術」，以推動貿易談判；他不認為中國會完全落實新規定。報道又引述特朗普在內閣會議上表示，財政部長貝森特和商務部長盧特尼克將研究如何回應。



新加坡《聯合早報》則引述南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江指出，中國此舉既是堵住現行政策的漏洞，也反映中國對稀土出口管制的範圍和力度顯著加大。中國顯然想充分利用在稀土資源、生產技術的絕對主導優勢，作為對美國及其盟友在高科技領域打壓中國的一種反制。

