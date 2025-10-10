華新水泥(06655)昨天首斥2809萬人幣回購156萬股

華新水泥(06655)(滬:600801)公布，在昨天，通過集中競價交易方式首次回購155.72萬股，已回購股份佔總股本的比例為0.07%，已支付總金額約2808.8萬元（人民幣．下同）。



該集團指，每股回購股份的最高價為18.4元，而最低價為17.7元。該集團指，回購股份符合規定和回購股份方案的要求，將在回購期限內根據市場情況擇機繼續回購股份。

《經濟通通訊社10日專訊》