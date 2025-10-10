  • 會員
說說心理話
AH股新聞

10/10/2025 08:02

金力永磁(06680)控股股東一致行動人贛州欣盛沽1%股權，套現4.7億人幣

　　金力永磁(06680)(深:300748)公布，收到控股股東江西瑞德創業投資一致行動人贛州欣盛投資管理中心（有限合夥）告知，贛州欣盛於上周二（30日）以集中競價方式累計減持1352.9萬股，佔總股本0.99%，而減持計劃已實施完成。

　　該集團指，贛州欣盛以每股均價34.67元人民幣沽售股份，套現約4.7億元人民幣。減持後，瑞德創投及其一致行動人持有股權由32.3%下降至31.31%。
《經濟通通訊社10日專訊》

【你點睇？】滙控擬私有化恒生，你認為此舉對滙豐股價有何影響？► 立即投票

