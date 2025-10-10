  • 會員
10/10/2025 08:00

山東黃金(01787)控股股東黃金集團累斥1.2億人幣增持365萬股

　　山東黃金(01787)(滬:600547)公布，截至本周三（8日），控股股東黃金集團及其一致行動人增持股份計劃時間已過半，黃金集團通過集中競價交易方式，以股票增持專項貸款和自有資金累計共增持365.2萬股，約佔總股本0.08%，增持金額約1.2億元人民幣。

　　該集團指，黃金集團及其一致行動人目前持約44.02%股權。至於增持計劃尚未實施完畢，黃金集團及其一致行動人將按計劃繼續增持股份。
《經濟通通訊社10日專訊》

