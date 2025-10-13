  • 會員
AH股新聞

13/10/2025 11:59

【數據解讀】海關：前三季中國對APEC其他經濟體進出口19.4萬億，佔進出口總值近六成

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年前三季中國對APEC其他經濟體進出口19.41萬億元（佔總值57.8%），同比增2%，高技術產品進出口均超2萬億，對韓進出口1.74萬億增2%。

事實要點：
▷ 前三季進出口19.41萬億元（佔總值57.8%）
▷ 高技術產品進出口均超2萬億（進口增7.9%、出口增12%）
▷ 對韓進出口1.74萬億（出口增0.6%、進口增3.1%）
▷ 中韓機電產品進出口增6%、農產品增3.3%
▷ 中國為韓國第一大貿易夥伴，韓國為中國第五大

　　亞太經合組織(APEC)第32次領導人非正式會議將在本月底於韓國舉行，海關總署統計司司長、新聞發言人呂大良今日在國新辦發布會上表示，前三季度中國對APEC其他經濟體進出口同比增長了2%，規模達到了19.41萬億元（人民幣．下同），這佔中國進出口總值的57.8%。

　　其中，中國對其他經濟體進口、出口的高技術產品都超過了2萬億元，分別增長7.9%、12%，佔中國同類產品進口、出口總值的比重都在6成以上。中國對其他經濟體出口的日化用品增長了5.7%，進口體育用品增長了15.6%。

　　他表示，APEC是區域經濟合作的重要平台。當前亞太合作也面臨地緣政治、單邊主義、保護主義的挑戰，凝聚各方的共識，深化各領域的合作，有利於共同應對區域經濟挑戰，把亞太地區建設得更加繁榮。

*前三季對韓國出口增0.6%；自韓國進口增3.1%*

　　關於中韓貿易的情況，呂大良表示，前三季度，中國對韓國進出口1.74萬億元，增長了2%。其中，對韓國出口7712.8億元，增長0.6%；自韓國進口9671.7億元，增長3.1%。從具體商品來看，機電產品、農產品進出口分別增長了6%、3.3%。

　　呂大良稱，中韓是重要的近鄰和緊密的合作夥伴，產業鏈供應鏈深度互嵌，已經形成了「你中有中國、中國中有你」的發展格局。中國是韓國的第一大貿易夥伴，韓國是中國的第五大貿易夥伴，雙方應當進一步拓展經貿合作，共同維護國際自由貿易體系。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》

