AH股新聞

13/10/2025 08:27

【關稅戰】高通涉嫌違反反壟斷法，市監總局：立案調查是日常執法工作

　　日前，市場監管總局反壟斷二司負責人就對高通公司違反《中華人民共和國反壟斷法》立案調查事件表示，這是市場監管總局依據《反壟斷法》開展的一項日常執法工作。

*高通收購Autotalks未進行申報*

　　市監總局反壟斷二司負責人稱，2023年5月，高通公司宣布收購Autotalks公司。在收到舉報後，市監總局對該項集中進行了綜合評估，認為該項集中雖未達到申報標準，但有證據證明具有或者可能具有排除、限制競爭效果。2024年3月12日，根據反壟斷法，市監總局書面通知高通公司要求其進行申報，未申報或者申報後獲得批准前不得實施集中。2024年3月14日，高通公司致函市監總局，表示放棄此項交易。2025年6月，高通公司在未進行申報也未與市監總局作任何溝通的情況下，完成對Autotalks公司的收購。接到舉報後，市監總局進行了核實，高通公司也承認了相關事實。在相關事實清楚、證據確鑿的基礎上，市監總局依法對高通公司收購Autotalks公司違法實施經營者集中事宜進行立案調查。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》

