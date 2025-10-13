  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

13/10/2025 10:04

【聚焦數據】海關總署：9月人幣計價進出口4.04萬億元，增8%

　　海關總署公布，今年前三季度，中國貨物貿易進出口33.61萬億元（人民幣．下同），同比增4%。其中，出口19.95萬億元，增長7.1%；進口13.66萬億元，下降0.2%。9月當月，進出口4.04萬億元，增8%。

　　海關總署表示，今年一、二季度　中國進出口分別增長1.3%、4.5%，三季度進出口11.82萬億元，增6%，已連續8個季度同比增長。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》

【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

高市受挫，但機會仍在

12/10/2025 14:15

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處