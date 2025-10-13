【聚焦數據】海關總署：9月人幣計價進出口4.04萬億元，增8%

海關總署公布，今年前三季度，中國貨物貿易進出口33.61萬億元（人民幣．下同），同比增4%。其中，出口19.95萬億元，增長7.1%；進口13.66萬億元，下降0.2%。9月當月，進出口4.04萬億元，增8%。
海關總署表示，今年一、二季度 中國進出口分別增長1.3%、4.5%，三季度進出口11.82萬億元，增6%，已連續8個季度同比增長。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》
13/10/2025 10:04
