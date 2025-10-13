【關稅戰】海關：堅定維護多邊貿易體制，促進全球產業鏈供應鏈穩定暢通

國新辦就前三季度進出口情況舉行新聞發布會。對於美國宣布將於11月起對中方加徵100%關稅，海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良在會上表示，個別國家濫施關稅，使各國的經濟發展受到嚴重的干擾，引發了國際社會的普遍反對。中國始終堅定支持和維護多邊貿易體制，促進全球產業鏈供應鏈的穩定和暢通，為世界經濟增長注入確定性和穩定性。



至於被問到除了聖誕節產品提前出口到美國之外，還有哪些產品類型提前出口，而這對四季度出口增速會有何影響？呂大良表示，具體的商品的進出口情況，可以在海關網站上查詢有關的數據。



*美方對中國船舶徵收港口費明顯歧視*



對於美方將於10月14日對中國船舶徵收港口費，中方此前已宣布了反制措施。呂大良表示，美方的措施是典型的單邊主義、保護主義行為，具有明顯的歧視性色彩，中方的反制措施是必要的。中方的反制措施是必要的被動防禦行為，既是維護中國產業和企業正當權益，不得不採取的措施，也是維護國際航運和造船市場公平競爭環境的必要措施，希望美方能夠正視自身的錯誤，與中方雙方相向而行，回到對話對話協商的正確軌道上來。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》