《港滬深通》港股總市值48.9萬億元，滬深95.4萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(10日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2343 315 1695 41 2875 39 H股總數

(隻) 387 16 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1060 57 - - - - 上市證券

(隻) 16560 315 - - - - 總市值

(億元) 488611 761 528152 924 424398 537 流通市值

(億元) - - 507261 696 367060 535 平均PE

(倍) 15.13 40.03 14.39 9.46 31.47 9.56 成交

百萬元 334227 1683662 1384708

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社13日專訊》