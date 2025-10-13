《港滬深通》港股總市值48.9萬億元，滬深95.4萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(10日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2343
|315
|1695
|41
|2875
|39
|H股總數
(隻)
|387
|16
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1060
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|16560
|315
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|488611
|761
|528152
|924
|424398
|537
|流通市值
(億元)
|-
|-
|507261
|696
|367060
|535
|平均PE
(倍)
|15.13
|40.03
|14.39
|9.46
|31.47
|9.56
|成交
百萬元
|334227
|1683662
|1384708
《經濟通通訊社13日專訊》
