13/10/2025 08:10

《港滬深通》港股總市值48.9萬億元，滬深95.4萬億人民幣

　　根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(10日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

 香港交易所上海交易所深圳交易所
 主板創業板A股B股A股B股
上市公司
(家)		2343315169541287539
H股總數
(隻)		38716----
上市非H股內
地企業(隻)		106057----
上市證券
(隻)		16560315----
總市值
(億元)		488611761528152924424398537
流通市值
(億元)		--507261696367060535
平均PE
(倍)		15.1340.0314.399.4631.479.56
成交
百萬元		334227　　　16836621384708
註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。
《經濟通通訊社13日專訊》

