《神州頭條》財經報章頭版摘要：商務部稱稀土管制不是禁止出口

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



「每一位婦女都是時代的書寫人、追夢的奮鬥者」

婦女是物質文明和精神文明的創造者，是推動社會發展和進步的重要力量。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央站在中華民族偉大復興的戰略高度，擘畫推進婦女事業和婦聯工作，引領新時代中國婦女事業發展取得歷史性成就，為全球婦女事業發展注入新動力。



商務部：審慎適度實施出口管制措施

商務部、海關總署近日發布公告，對相關稀土物項實施出口管制。商務部新聞發言人10月12日表示，中方發布了關於稀土等相關物項的出口管制措施，這是中國政府依據法律法規，完善自身出口管制體系的正當做法。



向新向智向綠活力釋放，廣交會彰顯外貿韌性

展位總數7.46萬個、參展企業超3.2萬家，均創歷史新高；來自217個出口市場的20.7萬名采購商預登記，環比增長14.1%……10月15日，第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）將開幕，參展規模再創新高。專家表示，廣交會是我國外貿的「晴雨表」和「風向標」，從第138屆廣交會釋放的訊號看，我國外貿有望延續韌性增長態勢。





《上海證券報》



全力衝刺四季度經濟，哪些增量政策值得期待？

四季度是全年經濟工作沖刺的收官季，也是謀劃下一年發展的關鍵期。近期，從中央到地方，一攬子宏觀政策持續落地，效能不斷顯現。受訪專家認為，全年經濟實現平穩運行，預計四季度需要15萬億元（人民幣．下同）左右的投資總量和13萬億元至14萬億元的消費總量。在穩投資、穩消費、穩外貿等領域或將推出增量政策，並強化現有政策的執行，結合財政、貨幣、行業政策打出組合拳。



住建部：加快構建房地產發展新模式，改革完善房地產開發融資銷售制度

10月11日，國新辦舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會，住房城鄉建設部部長倪虹，副部長董建國、秦海翔、李曉龍介紹「十四五」時期住房城鄉建設高質量發展成就並答記者問。倪虹在當日發布會上給出一組數據：全國累計銷售新建商品住宅面積約50億平方米；建設籌集各類保障性住房和城中村、城市危舊房改造等安置住房1100多萬套（間）、惠及3000多萬群眾。並且，「十四五」期間，全國累計改造城鎮老舊小區24萬多個，惠及4000多萬戶、1.1億人。



上海選定六大方向布局未來產業，構建的全鏈條支撐體系

為進一步系統性、前瞻性、全局性地培育未來產業，經上海市政府常務會議審議通過，上海日前制定出台了《關於加快推動前沿技術創新與未來產業培育的若干措施》，力爭到2027年，突破一批前沿顛覆性技術，體系化布局建設一批未來產業集聚區，培育20家左右未來產業生態主導型企業。到2030年，培育壯大一批未來產業，推動形成若干戰略性新興產業，成為具有世界影響力的未來產業引領地。





《證券時報》



商務部回應近期推出多項經貿政策措施：出口管制不是禁止出口

10月12日，商務部新聞發言人就近期中方加強稀土等相關物項出口管制、宣布相應反制措施應對美方對中國船舶征收港口費等經貿政策進一步作出回應。10月9日，商務部發布兩項關於加強稀土相關物項出口管制的公告，分別對境外相關稀土物項、稀土相關技術實施出口管制；同日下午，商務部聯合海關總署明確對超硬材料、稀土設備和原輔料、鈥等5種中重稀土、鋰電池和人造石墨負極材料相關物項實施出口管制。



「AI」拼才會贏，福建開啟「數字絲路」新征程

潮湧八閩，海風千年。從近代福建船政學堂孕育的「科技火種」，到如今人工智能時代閩企的破浪前行，福建這片土地上始終傳承著「三分天注定，七分靠打拼」敢闖敢試的拼博基因。昔日，閩商以「愛拼才會贏」的精神，在山海之中開辟通途，用帆影織就橫跨大洋的海上絲綢之路。如今，福建企業正以「『AI』拼才會贏」的新姿態，在AI浪潮中開啟波瀾壯闊的「數字絲路」新征程。



市監總局：對高通公司立案調查是日常執法工作

日前，市場監管總局反壟斷二司負責人就對高通公司立案調查回答了記者提問。市監總局稱，這是市場監管總局依據反壟斷法開展的一項日常執法工作。2025年6月，高通公司在未進行申報也未與市場監管總局作任何溝通的情況下，完成對Autotalks公司的收購。接到舉報後，市場監管總局進行了核實，高通公司也承認了相關事實。監管總局場監管總局依法對高通公司收購Autotalks公司違法實施經營者集中事宜進行立案調查。