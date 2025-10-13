  • 會員
山今養生智慧
AH股新聞

13/10/2025 17:07

《神州經脈》9月美元計進出口均勝預期，貿易戰升溫股匯跌

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年9月中國以美元計出口同比增8.3%至3285.7億美元，進口增7.4%至2381.2億美元，均超預期；滬深兩市成交額2.35萬億元，人民幣匯率跌至7.1329。

事實要點：
▷ 9月出口3285.7億美元（同比增8.3%，六個月新高）
▷ 滬深兩市成交額2.35萬億元（環比減1609億元）
▷ 9月新能源車零售129.6萬輛（滲透率57.8%）
▷ 稀土出口4000.3噸（環比降30.9%，2月以來最低）
▷ 成都交通事故司機死亡（涉酒駕，車輛起火）

　　中美貿易緊張局勢上周陡然升溫。貿易戰陰霾下滬綜指甫開市已是全日低點，差點失守3800關，其後跌幅逐漸收窄，全天僅跌0.19%，收報3889.50點；深成指則跌0.93%，創業板指挫1.11%。投資者觀望，滬深兩市全日成交額約2.35萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日減少1609億元或6.4%。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1329，較上個交易日4時30分收盤價跌97點子，創9月26日以來逾兩周新低，全日在7.1264至7.1339之間波動。人民幣兌一美元中間價今報7.1007，較上個交易日升41點子，兩連升，創2024年11月6日以來逾11個月新高，仍較市場預測偏強約200點。

*今日新聞精選*

1. 海關總署公布，以美元計價，中國9月出口總值3285.7億美元，同比增8.3%，優於預期的增6.6%，增速較8月的4.4%擴大3.9個百分點，並創六個月新高；進口總值2381.2億美元，同比增7.4%，增速大勝預期的1.8%，較8月的1.3%大幅擴大，且創17個月最高。分析認為，主要是去年同期颱風天氣影響外貿出運，出口基數大幅下沉，以及受全球AI投資高增及國內製造業轉型升級等推動，近期外需保持一定韌性。同時，大宗商品如鐵和銅等進口強勁增長，高科技產品、半導體和飛機等進口增速也超9月整體進口增速。

2. 海關總署公布，9月中國貨物貿易進出口同比增長8%。其中，出口增8.4%，增幅較8月的4.8%大幅擴大；進口增7.5%，亦較8月的增長1.7%大幅擴大；貿易順差6454.7億元，8月為7326.8億元。1-9月，進出口同比增4%，其中出口增7.1%，進口跌0.2%，貿易順差62821.1億元。海關總署表示，今年一、二季度　中國進出口分別增長1.3%、4.5%，三季度進出口11.82萬億元，增6%，已連續8個季度同比增長。

3. 海關總署公布，中國9月稀土出口4000.3噸，較8月的5791.8噸下降30.9%，創下自2月以來最低水平。中國為反制美國關稅而實施出口限制後，稀土出口量在4月急劇下降，直到6月才穩步回升，並創下歷史新高，但此後每月都在下降。中國上周五決定擴大稀土出口管制，美國總統特朗普隨即宣告將對中國政府加徵100%的新關稅。對於新關稅，中國外交部發言人林劍今日在外交部例行記者會上回應稱，中方敦促美國糾正錯誤做法，在平等、尊重和互利的基礎上行事。

4. 中國乘用車市場信息聯席分會公布，9月狹義乘用車市場零售224.1萬輛，同比增長6.3%，環比增11%。9月新能源車市場零售129.6萬輛，同比增長15.5%，環比增16.2%；當月新能源車國內零售滲透率57.8%，較去年同期提升5個百分點。今年1-9月，狹義乘用車市場零售累計1700.5萬輛，同比增9.2%；新能源車市場累計零售886.6萬輛，增長24.4%。9月新能源車廠商出口21.1萬輛，同比增長96.5%，環比增長3.9%；1-9月累計出口162.7萬輛，增長67.5%。

5. 2025年世界工程組織聯合會全體大會暨全球工程大會今日在上海世博中心開幕。開幕式上，由中國工程院院刊《Engineering》評選的「2025全球十大工程成就」正式發布，分別是抗體偶聯藥物、Blackwell GPU架構、DeepSeek開源大語言模型、全海深載人潛水器、高性能碳纖維複合材料、人形機器人、「毅力號」火星探測器、歐幾里得空間望遠鏡、南水北調中線工程、塔克拉瑪干沙漠鎖邊工程。

6. 網傳一輛小米SU7今日凌晨在成都天府大道行駛期間超速失控，撞向綠化帶後翻滾至對面車道起火，燒剩車架，司機死亡。成都市公安局交通管理局今日下午通報指，今日凌晨3時18分許，成都市天府大道南段發生一宗道路交通事故，出事車輛與前方同向車輛碰撞後失控，出事車輛司機死亡，其涉嫌酒後駕駛。此前內媒報道指，事故發生後，司機被困車內，先後有4名路人「拳打腳踢」出事車輛門窗試圖救人，有人還拿來滅火器砸門窗，但都無法打開。

7. 中國聯通今日上午宣布eSIM預約通道正式開放，這意味著國內eSIM業務將逐步進入正式實施階段。此前，中國移動也上線了eSIM業務預約入口；中國電信亦稱，該公司eSIM手機業務已全面準備就緒，等待獲得工信部商用試驗正式批覆。eSIM的正式開放意味著於今年9月10日發布的iPhone Air國行版或將不久後正式登陸中國市場。iPhone Air是蘋果最新推出的輕薄旗艦手機，其厚度僅為5.6mm。為了實現超輕薄的設計，蘋果決定取消實體SIM卡槽，全球統一採用eSIM技術。

8. 萬科今早發布公告稱，董事會於10月12日收到董事長辛杰書面辭職報告，辛杰因個人原因辭去非執行董事及董事長職務，辭任後將不再擔任公司任何職務。公司董事會會議選舉黃力平為公司董事長、法定代表人。此前市場消息稱，9月中旬，辛杰在深圳參會時被帶走，此後一直未出現在深圳萬科總部的崗位，截至今日已有25天未公開露面。辛杰自2017年9月至今任深鐵集團黨委書記、董事長，2020年7月起任萬科董事，2023年10月至2025年1月任萬科董事會副主席，並於今年初接替郁亮成為萬科董事長。

