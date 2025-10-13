《鍾之日記》中美摩擦升級，港股失兩萬六

10月13日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美摩擦突然升級，引發美股上周五（10日）大跌，金龍中國指數急挫8.4%、創下4月4日來最大跌幅。港股大幅低開656點，失守兩萬六關口，盤中一度挫逾950點，科技股跑輸大市。午後隨著A股跌幅收窄，港股亦稍回氣，恒指全日收報25889，跌400點或1.5%，走出六連跌，主板成交近4904億元。



*A股微跌0.2%，稀土股逆市收升*



貿易戰陰霾下滬綜指甫開市已是全日低點，差點失守3800關，其後跌幅逐漸收窄，全天僅跌0.19%，收報3889.50點；深成指則跌0.93%，創業板指挫1.11%。投資者觀望，滬深兩市全日成交額約2.35萬億元人民幣，較上一個交易日減6.4%。稀土永磁板塊全日走強，半導體也收漲2%；金價再創新高，有色金屬板塊再度活躍；而汽車零部件、遊戲等板塊跌幅居前。



中美貿易緊張局勢上周五陡然升溫。美國總統特朗普發長文炮轟中國，威脅要對華加徵100%關稅。不過，周末中美雙方釋放緩和信號，學者認為雙方在試探彼此底線後，很可能再次作出讓步，中美元首月底在APEC峰會上面對面會晤的概率依然很高。他認為，「這種『緊張-升級-緩和』的循環將成為中美關係的新常態」。



另外，中國9月出口加速增長，表明對非美市場的出口抵消了關稅戰對美出口的大幅下滑。《彭博經濟研究》認為，面對貿易戰可能再度升級，整體出口所展現出的韌性可能會為中國政府提供更多緩衝空間。預計第四季度貨幣政策方面會有進一步寬鬆措施出台，財政會投入更多資源以穩定投資。



*國產替代預期增強，芯片股逆市升*



中美博弈最新升級。馬德里會談後，美國施壓動作頻頻，將多家中國企業列入實體清單、落地對華海事301措施等，中國上周祭出稀土出口管制大招予以回擊。美國總統特朗普隨即威脅重啟對華貿易戰，引發全球大類資產波動，股債匯齊跌。



特朗普透過社交平台發文，宣布從11月1日起對從中國進口的商品徵收100%的新關稅，還稱將在同一天對「所有關鍵軟件」實施出口管制。由於美國長期以來對華實施嚴格的半導體出口管制，最新威脅更加深了中國國產半導體替代預期。今日芯片股逆勢上漲，中芯國際(00981)收升3.4%，上海復旦(01385)揚3.2%，華虹半導體(01347)彈逾8%。



不過，在經歷美國股市的黑色星期五後，美方在周日（12日）已放緩口風，特朗普稱中國與他一樣都不希望陷入經濟衰退，美國的立場是幫助中國而非傷害中國。分析人士認為，此次關稅戰的升級可能是在為即將到來的談判增加籌碼，實際落地可能性不大，對中國經濟的影響相對可控。



廣發證券策略團隊判斷大概率這仍是一次典型的「TACO交易」（特朗普總是臨陣退縮的交易）。他們表示，如果本輪因為流動性衝擊等風險出現短期急跌，最建議配置的依然是國產替代相關的AI算力芯片、半導體設備、半導體光刻機產業鏈、AI端側應用等行業。



*小米電動車再出意外，股價收跌5.7%*



小米(01810)電動車再度發生意外事故。今日凌晨，成都一輛小米SU7在發生碰撞後起火。網傳片段顯示，事故發生後，司機被困車內，先後有4名路人「拳打腳踢」出事車輛門窗試圖救人，有人還拿來滅火器砸門窗，但都無法打開。消防人員隨後趕到現場撲滅明火後，只見車輛燒剩車架，救援人員要用錘子、電鋸開門。



成都市公安局交通管理局今日下午發布通報，確認當事車輛駕駛人死亡，並指駕駛人涉嫌酒後駕駛。小米汽車客服工作人員表示，由於事發時間是凌晨3點，該時段沒有工作人員值班，他們未接到相關求助或報案電話。



此前亦有過一宗SU7在高速公路上發生的嚴重交通意外。今年3月29日，一輛小米SU7在安徽銅陵的高速路段撞上隔離帶的水泥樁，其後起火燃燒，車上3名大學生全部死亡。事故引發公眾對自動駕駛安全性以及車輛安全設計的激烈討論。小米集團董事長雷軍4月1日晚間回應事件稱，「無論發生甚麼，小米都不會迴避」。



小米股價今日一度重挫超8%，創今年4月以來最大跌幅，最終跌幅收窄至5.7%。



