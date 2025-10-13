《打擊貪腐》國家奧林匹克體育中心原主任陳應表被查，曾起訴舉報人並勝訴

中央紀委國家監委網站11日晚間通報，國家體育總局國家奧林匹克體育中心原主任陳應表涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組紀律審查和河北省監委監察調查。



公開資料顯示，陳應表曾任國家體育總局舉重摔跤柔道運動管理中心副主任，冬季運動管理中心副主任，小球運動管理中心副主任等職，於2018年9月出任小球運動管理中心主任、黨委書記，後同時擔任中國橄欖球協會主席。至遲於2021年11月，陳應表履新國家體育總局國家奧林匹克體育中心主任、黨委副書記，後於2024年10月按國家有關規定辦理退休手續。2025年4月，陳應表當選中國曲棍球協會會長。



據《財新》報道，近年來，原橄欖球運動員劉凱持續舉報陳應表，指其在中國橄欖球協會主席、國家體育總局小球運動管理中心主任等任上存在貪腐行為。此前劉凱因在網絡上發布涉及陳應表的相關文章，於2023年被陳應表起訴至北京互聯網法院，訴稱劉凱肆意侮辱、誹謗，構成名譽侵權並勝訴。陳應表落馬的消息發布後，舉報人劉凱對《財新》表示該案需要申請再審。

