13/10/2025 11:45

《打擊貪腐》華微電子原董事長夏增文被刑事立案，據指已失聯近兩年

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
華微電子原董事長夏增文因涉嫌信息披露違規，於2025年9月19日被吉林市公安局刑事立案，其2023年11月失聯，關聯資金未償餘額達14.9億元。

事實要點：
▷ 未償還資金餘額14.9億元（2015-2023年非經營佔用）
▷ 夏增文2023年11月失聯，手機號已失效
▷ 刑事立案日期為2025年9月19日
▷ 夏增文任董事長至第八屆（1990年6月起）
▷ 王宇峰涉職務侵佔案2025年10月13日開庭

　　據《第一財經》報道，華微電子(滬:600360)原董事長夏增文近日被吉林省吉林市公安局以「涉嫌信息披露違規、未披露重要信息」刑事立案。立案文書顯示日期為9月19日，警方認定夏增文「有犯罪事實需要追究刑事責任」。報道並指，從接近華微人士處了解到，夏增文於2024年初爆出大股東巨額佔款事件的數月前即已失聯，「（夏增文）出境時間應在2023年11月左右，其手機號目前顯示不存在」。

　　公開資料顯示，73歲夏增文的自24歲起即在華微電子前身--吉林市半導體廠任車間主任、彩電辦主任、副廠長等職務，1990年6月成為「一把手」。1999年公司改制後，連續擔任公司第一到第八屆董事會的董事長。報道指，夏增文此次被刑事立案，實則是華微電子長期信息披露違規問題的監管結果。

*夏增文被認定為華微電子真正實控人*

　　一同被立案的還有華微電子前名義實控人曾濤。2014年，曾濤受讓華微電子控股股東上海鵬盛的直接和間接股權，從而成為華微電子明面上的實際控制人。但在華微電子內部，夏增文才是真正的實際控制人。報道指出，夏增文雖未以「實際控制人」身份公開露面，卻被公司內部認定為「2015年以來華微電子真正的實控人」。

　　這一真實控制情形多年來一直未被披露，直至2023年年報審計報告披露，華微電子在建工程帳面餘額中未結算款項5.04億元（人民幣．下同）、其他非流動資產帳面餘額中包含以前年度支付在內的9.81億元採購款等，合計高達14.84億元支付款項商業實質存疑。此後，中國證監會於2024年5月、10月先後對華微電子和上海鵬盛立案調查。壓力之下，曾濤承認其並非公司真正的實際控制人。

　　2025年1月25日，吉林證監局發布《行政處罰事先告知書》，指出上海鵬盛及其關聯方2015-2023年持續對上市公司進行非經營性佔用資金，截至2024年10月未償還餘額14.9億元。《告知書》並指，鑑於當事人夏增文、曾濤的違法情節特別嚴重，對夏增文、曾濤採取終身證券市場禁入措施。

　　另外，華微電子原副董事長王宇峰涉嫌職務侵佔等罪一案，於2025年10月13日在吉林市開庭。王宇峰一直與夏增文、曾濤存在股權轉讓糾紛和相互舉報的情形。
《經濟通通訊社13日專訊》

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

高市受挫，但機會仍在

12/10/2025 14:15

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

