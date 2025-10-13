  • 會員
AH股新聞

13/10/2025 14:20

《中國要聞》成都一小米SU7超速失事起火，車門無法打開傳司機死亡

　　據內媒《澎湃新聞》報道，今日凌晨3時16分左右，成都天府大道發生一宗嚴重交通事故，涉事車輛為小米SU7。報道指，從現場流出的相關片段、圖片以及現場目擊者確認，駕駛員已不幸遇難。

　　據相關視頻內容，事發前，該輛小米SU7行駛狀態異常，搖擺不定。有行車記錄儀片段顯示，出事車輛從其右側衝出；另一則行車記錄片段則顯示，出事車輛高速超越時速104km的拍攝車輛後，疑因扭軚閃避其他車輛而失控撞向綠化帶，再翻滾至對面行車線並起火，火勢很快蔓延。

　　還有網傳片段顯示，事故發生後，司機被困車內，先後有4名路人「拳打腳踢」出事車輛門窗試圖救人，有人還拿來滅火器砸門窗，但都無法打開。消防人員隨後趕到現場撲滅明火後，只見車輛燒剩車架，救援人員要用錘子、電鋸開門。現場還有片段、圖片顯示，被困的司機早已沒有生命跡象。而據出事現場圖片初步判斷，出事車輛疑似為售價52.99萬元人民幣、主打高性能的小米SU7 Ultra量產車型。

　　成都市公安局交管六分局事故大隊工作人員回應《澎湃新聞》查詢稱，不清楚昨晚這宗交通事故的情況；成都消防則稱，目前事故具體原因仍在調查中，不便受訪。小米汽車客服工作人員表示，由於事發時間是凌晨3點，該時段沒有工作人員值班，他們未接到相關求助或報案電話。
《經濟通通訊社13日專訊》

