13/10/2025 14:55

《中國要聞》中國聯通開放eSIM預約，國行iPhone Air上市在即

　　中國聯通(00762)(滬:600050)今天上午宣布eSIM預約通道正式開放，這意味著國內eSIM業務將逐步進入正式實施階段。截至發文，在線預約人數已超6萬人。此前，中國移動(0941)(滬:600941)也上線了eSIM業務預約入口；中國電信(00728)(滬:601728)亦稱，該公司eSIM手機業務已全面準備就緒，等待獲得工信部商用試驗正式批覆。

　　eSIM的正式開放意味著於今年9月10日發布的iPhone Air國行版或將不久後正式登陸中國市場。iPhone Air是蘋果最新推出的輕薄旗艦手機，其厚度僅為5.6mm。為了實現超輕薄的設計，蘋果決定取消實體SIM卡槽，全球統一採用eSIM技術。

　　在此之前，蘋果官網曾標明僅中國聯通為iPhone Air提供eSIM支持，並計劃於9月19日首發時開售iPhone Air。然而，發售計劃延期，官方信息更新為中國移動、中國電信和中國聯通將共同支持iPhone Air的eSIM，具體的發售時間仍需等候監管部門審批。
《經濟通通訊社13日專訊》

