【關稅戰】格里爾：中方未知會擴大管制稀土出口，事後推遲溝通請求

中國商務部10月9日公布加強稀土出口管制，《路透》報道，美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)周日（12日）表示，在中國宣布擴大稀土出口管制後，美方曾尋求與中方通話，但被中方推遲。而中方則指責美方「雙標」。



格里爾在福克斯新聞(Fox News)中表示，美國未在事前收到通知，而且美方從公開渠道得知這一消息後，就立即聯繫中方，希望進行通話，但被中方推遲。格里爾並稱中國此舉是「奪權」。



針對中方宣布擴大稀土出口管制，美國總統特朗普於10日宣布將對中國輸美產品加徵100%關稅，並自11月1日起對「任何和所有關鍵軟件」實施新的出口管制。特朗普還提出可能取消即將與中國國家主席習近平舉行的會晤，全球金融市場受此影響暴跌。



格里爾表示，他相信隨著事態的穩定，未來一周市場將趨於平靜。他稱，特朗普與習近平仍有可能於本月晚些時候在韓國舉行的亞太經合組織(APEC)峰會期間舉行會晤。



特朗普周日在Truth Social上發文稱：「備受尊敬的習主席剛剛經歷了一個糟糕的時刻。他不希望自己的國家陷入蕭條，我也不希望如此。美國希望幫助中國，而不是傷害中國。」



*中國稱措施公布前已作通報，斥美方「雙重標準」*



就最新發布的相關稀土物項實施出口管制，中國商務部稱，中國的出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可；在措施公布前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向各有關國家和地區作了通報。



中國對稀土等相關物項的出口管制，是完善自身出口管制體系的正當做法，美方有關表態是典型的「雙重標準」。

