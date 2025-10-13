  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

13/10/2025 08:44

【關稅戰】格里爾：中方未知會擴大管制稀土出口，事後推遲溝通請求

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
中國商務部2025年10月9日宣布加強稀土出口管制，美方稱未獲事前通知且事後溝通被推遲，特朗普宣布對華加徵100%關稅致全球金融市場暴跌，雙方或於APEC峰會會晤。

事實要點：
▷ 美方稱中方未提前通知稀土管制，溝通請求被推遲
▷ 特朗普10日宣布對華加徵100%關稅，11/1實施新管制
▷ 中方稱措施前已通過雙邊機制通報各國
▷ 全球金融市場因關稅措施暴跌
▷ 特朗普可能取消與習近平的APEC峰會會晤

　　中國商務部10月9日公布加強稀土出口管制，《路透》報道，美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)周日（12日）表示，在中國宣布擴大稀土出口管制後，美方曾尋求與中方通話，但被中方推遲。而中方則指責美方「雙標」。

　　格里爾在福克斯新聞(Fox News)中表示，美國未在事前收到通知，而且美方從公開渠道得知這一消息後，就立即聯繫中方，希望進行通話，但被中方推遲。格里爾並稱中國此舉是「奪權」。

　　針對中方宣布擴大稀土出口管制，美國總統特朗普於10日宣布將對中國輸美產品加徵100%關稅，並自11月1日起對「任何和所有關鍵軟件」實施新的出口管制。特朗普還提出可能取消即將與中國國家主席習近平舉行的會晤，全球金融市場受此影響暴跌。

　　格里爾表示，他相信隨著事態的穩定，未來一周市場將趨於平靜。他稱，特朗普與習近平仍有可能於本月晚些時候在韓國舉行的亞太經合組織(APEC)峰會期間舉行會晤。

　　特朗普周日在Truth Social上發文稱：「備受尊敬的習主席剛剛經歷了一個糟糕的時刻。他不希望自己的國家陷入蕭條，我也不希望如此。美國希望幫助中國，而不是傷害中國。」

*中國稱措施公布前已作通報，斥美方「雙重標準」*

　　就最新發布的相關稀土物項實施出口管制，中國商務部稱，中國的出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可；在措施公布前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向各有關國家和地區作了通報。

　　中國對稀土等相關物項的出口管制，是完善自身出口管制體系的正當做法，美方有關表態是典型的「雙重標準」。
《經濟通通訊社13日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

高市受挫，但機會仍在

12/10/2025 14:15

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處