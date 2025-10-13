【大國博弈】中方批美財長涉中拉合作言論：暴露冷戰和對抗思維

美國早前與阿根廷央行達成貨幣互換框架協議，美國財長貝森特直言，不希望有拉丁美洲國家被中國主導。中國駐阿根廷大使館10月11日發文稱，貝桑針對中國與拉美國家合作的言論，再次曝露美方一些人根深蒂固的冷戰和對抗思維。



發言人指出，中國長期以來秉持相互尊重、平等互利、開放包容、合作共贏理念，同拉美和加勒比國家開展各領域務實合作，中拉合作符合雙方共同利益，有力促進當地的經濟社會發展，受到地區國家和人民真心歡迎。反觀美國，多年來不遺餘力地對拉美和加勒比地區國家進行干涉和控制，霸權霸凌行徑昭然若揭。



中方強調，拉美和加勒比不是誰的「後院」，中拉合作不針對第三方，也不應受到第三方干擾，地區國家有權自主選擇發展道路和合作夥伴，呼籲美方與其對別國友好合作挑撥離間、無事生非，不如多為拉美和加勒比國家發展做實在的事情。



阿根廷央行早前連日拋售美元圖遏止貨幣披索滑勢但未見成效，貝桑周四（9日）宣布施以援手，與阿根廷敲定200億美元貨幣互換框架，並稱中方投資拉美國家是貪婪的行動，掠奪礦產權、增加當地巨額債務。

