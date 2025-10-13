  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

13/10/2025 08:51

【大國博弈】中方批美財長涉中拉合作言論：暴露冷戰和對抗思維

　　美國早前與阿根廷央行達成貨幣互換框架協議，美國財長貝森特直言，不希望有拉丁美洲國家被中國主導。中國駐阿根廷大使館10月11日發文稱，貝桑針對中國與拉美國家合作的言論，再次曝露美方一些人根深蒂固的冷戰和對抗思維。

　　發言人指出，中國長期以來秉持相互尊重、平等互利、開放包容、合作共贏理念，同拉美和加勒比國家開展各領域務實合作，中拉合作符合雙方共同利益，有力促進當地的經濟社會發展，受到地區國家和人民真心歡迎。反觀美國，多年來不遺餘力地對拉美和加勒比地區國家進行干涉和控制，霸權霸凌行徑昭然若揭。

　　中方強調，拉美和加勒比不是誰的「後院」，中拉合作不針對第三方，也不應受到第三方干擾，地區國家有權自主選擇發展道路和合作夥伴，呼籲美方與其對別國友好合作挑撥離間、無事生非，不如多為拉美和加勒比國家發展做實在的事情。

　　阿根廷央行早前連日拋售美元圖遏止貨幣披索滑勢但未見成效，貝桑周四（9日）宣布施以援手，與阿根廷敲定200億美元貨幣互換框架，並稱中方投資拉美國家是貪婪的行動，掠奪礦產權、增加當地巨額債務。
《經濟通通訊社13日專訊》

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

高市受挫，但機會仍在

12/10/2025 14:15

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處