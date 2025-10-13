  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

13/10/2025 17:48

【ＡＩ】中國農業大學發布神農大模型3.0，推動農業AI普惠化

　　據《上海證券報》報道，從「2025世界農業科技創新大會」獲悉，10月12日，中國農業大學神農大模型團隊正式發布神農大模型3.0。新一代模型聚焦36個農業智能體，推出32B、7B、1B三個版本，通過動態稀疏機制與增量壓縮技術實現模型算力縮小50%，同時關鍵任務性能損失低於1%。

　　團隊同步推出「神農大模型智能體平台」，構建覆蓋農業全鏈路的輕量級、可部署、可協同的AI應用生態。平台深度融合神農大模型3.0，兼容主流通用大模型，支持智能體在端、邊、雲環境中跨平台靈活部署。現已上線智慧育種、智慧種植、智慧養殖、遙感氣象、智慧教育等六大類共36個智能體。

　　據了解，神農大模型3.0採用寒武紀定制化算力底座，實現了從訓練到推理的全流程國產化優化。同時，伴隨新一代大模型的發布，三款專用一體機同步推出「神農-啟航」、「神農-拓疆」與「神農-至臻」以分別適配1B、7B和32B的模型。一體機支持完全斷網運行，確保農業數據不出本地，大幅提升數據隱私與作業安全性。其三防設計（防水、防塵、防震）適配田間地頭、溫室大棚、加工車間等惡劣環境，為農業用戶提供軟硬一體、自主可控的輕量化AI解決方案。
《經濟通通訊社13日專訊》

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

高市受挫，但機會仍在

12/10/2025 14:15

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處