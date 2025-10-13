《中國要聞》宗馥莉辭任娃哈哈董事長，宗慶后之弟推「娃小智」品牌對打「娃小宗」

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

娃哈哈董事長宗馥莉「再次辭職」的消息在上周五（10日）晚間爆出，引發市場熱議，據指宗馥莉已於9月12日向娃哈哈集團有限公司辭去公司法人代表、董事及董事長等相關職務，並已通過集團股東會和董事會的相關程序。娃哈哈集團方面向內媒確認了相關消息。



天眼查信息顯示，目前宗馥莉仍為娃哈哈集團的第二大股東，持股比例為29.4%。公司法定代表人亦未完成變更，仍為宗馥莉。



據悉，娃哈哈集團還任命許思敏為娃哈哈集團總經理，董事長職務空缺。許思敏是娃哈哈原法務部長，自2024年8月宗馥莉接班後進入權力核心，此前在娃哈哈集團及多家關聯公司擔任監事、法定代表人等職。但娃哈哈集團未公開確認此人事安排。



*傳宗馥莉辭職經營自創品牌「娃小宗」*



有媒體報道稱，宗馥莉辭職是因為商標使用「不合規」，決定經營自己的品牌「娃小宗」。上周六（11日），「娃小宗」微博帳號完成平台認證，認證主體為宏勝飲料集團有限公司，該帳號的審核通過時間為9月30日，目前未發布任何內容。



*宗慶后之弟推「娃小智」對打，已簽約153家客戶*



另一邊廂，繼宗馥莉推出「娃小宗」後，其父宗慶后的弟弟、即宗馥莉叔叔宗澤后所創品牌「娃小智」近日開啟招商活動。據內媒獲取的「娃小智」招商海報顯示，「娃小智」上周五在杭州舉行了全國招商會，購買「娃小智」產品10萬元人民幣以上即可獲得該區域獨家經銷商資格；相關招商人員確認了該信息的真實性。



該招商人員表示，「我們從國慶節前後開始做娃小智，這邊屬於宗氏家族，就是宗澤后這邊，相當於我們要和宗馥莉一起競爭市場。」目前整個產品線包含AD鈣奶、礦泉水、椰子水、八寶粥等多元化產品矩陣。該招商人員稱，截至目前，「娃小智」已經簽約153家客戶。



天眼查APP顯示，娃小智食品（杭州）有限公司，成立於2025年，位於浙江省杭州市，是一家以從事批發業為主的企業。股權穿透後，宗澤後為該公司實際控制人。

《經濟通通訊社13日專訊》