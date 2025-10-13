海爾集團與螞蟻集團簽約：將在數字支付、醫療健康服務等方面合作

據海爾集團消息，10月11日，海爾集團與螞蟻集團舉行全面戰略合作協議簽約儀式。此次全面戰略合作協議簽署後，雙方將充分發揮各自在實體產業與數字技術領域的優勢，圍繞用戶場景與生態共建，展開多維度、深層次的協同創新，加速探索產業數字化發展的深水區。根據協議，未來雙方將在數字支付、醫療健康服務、車家生態共建等方面展開深度合作。

《經濟通通訊社13日專訊》