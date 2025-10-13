《中國要聞》國內金飾克價繼續上調，突破1190元

今日現貨黃金早盤繼續衝高，逼近4060美元/盎司，再創歷史新高。受國際金價影響，國內金店金飾克價突破1190元（人民幣．下同）。



其中，周大福金價由前一日的1180元/克上調至1190元/克；周生生金價由前一日的1176元/克上調至1188元/克；老廟黃金金價由前一日的1183元/克上調至1189元/克。

《經濟通通訊社13日專訊》