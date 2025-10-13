  • 會員
13/10/2025 14:43

【聚焦數據】中國9月大豆進口量歷史次高，料大多來自南美，美國恐損失慘重

　　中國海關總署今日公布9月貿易帳，據《路透》根據海關總署數據計算，中國9月大豆進口量創下歷史第二高水平，主要原因是在與美國的貿易緊張局勢下，中國大量採購南美大豆。
　
　　根據海關總署的數據，中國9月進口1287萬噸大豆，比去年同期的1137萬噸增長了13.2%。繼5月、6月、7月和8月之後，今年9月中國大豆進口量續創歷史同期新高。數據又顯示，今年前9個月中國進口大豆總量為8618萬噸，同比增長5.3%。
　
　　《路透》引述總部位於上海的農業諮詢公司JCI的分析師Rosa Wang稱，「中國的大豆供應前景變得愈發有保障，1-9月的強勁進口、阿根廷臨時免稅期間的採購激增以及對巴西大豆的持續大量採購提供了支撐。」
　
　　數據顯示，9月大豆進口量較8月增長4.8%；預計9月大豆進口大多來自全球最大出口國巴西。巴西穀物出口集團Anec的數據顯示，9月中國購買了650萬噸大豆，佔巴西大豆出口總量的93%。
　
　　報道又指，上月底，中國採購了大量阿根廷大豆，其中大部分計劃於今年晚些時候裝運，導致美國種植戶在關鍵的銷售季節被邊緣化。中國尚未購買今年秋季收獲的任何美國大豆。如果不能達成採購協議，隨著中國大豆壓榨商繼續從南美採購，美國出口商將損失慘重。
《經濟通通訊社13日專訊》

