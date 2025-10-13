《中國要聞》充電寶登機新政實施超百日：機場安檢仍日截數百個不合格產品

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

自6月28日中國民航總局發布明文規定，禁止攜帶非3C認證充電寶乘坐國內航班以來，這項旨在提升航空安全的新政策已執行超過百日。據《新京報》報道，近日在多地中小型機場調查發現，儘管政策持續推進，機場安檢口查獲的非3C充電寶數量依然龐大。



其中，南京祿口國際機場國內出發安檢口設置了三處「充電寶安檢點」，安檢工作人員逐一核驗乘客的充電寶是否有3C認證或是否被召回產品。合格的充電寶會被貼上「南京機場安檢合格標簽」，不合格的需當場自棄或自行郵寄。



有現場安檢員透露，自6月28日新政實施以來，整體自棄的非3C充電寶較新政實施初期數量有所下降，「但每日仍有數百個非3C充電寶被查獲」。該安檢人員嘆，「就像洗護用品限帶100ml以內的規定執行多年，每天仍有人違規一樣，『非3C充電寶』問題短期內難以徹底解決」。



另一邊廂，浙江義烏機場因外籍乘客乘坐國內航班的比例高，攜帶「非3C充電寶」被安檢查出後自棄情況較為突出，主要是許多外籍旅客不了解國內民航規定。



*二手平台仍有人低價銷售非3C充電寶*



民航新政下，乘坐國內航班不可攜帶「非3C充電寶」，但這並不意味著「非3C充電寶」已經完全退出市場。目前，在各大電商平台的充電寶銷售頁面上，「3C標示」、「可上飛機」等標簽銷售術語已是標配，頁面上幾乎找不到「非3C充電寶」的影子。不過，在閒魚等二手交易平台，仍有人將「非3C充電寶」以「二手」或「清理庫存」為標簽低價銷售，部分賣家在頁面內甚至標註「機場安檢淘汰品」，價格低至十幾元人民幣。



針對新政策執行問題，內地一名航空安全領域專家建議，市場監管部門應加大對生產、銷售二手「非3C充電寶」商家的管理和引導力度，減少市面上的「非3C充電寶」；航空公司、機場則需通過多語言提示、入境指南等方式，向國內旅客以及外籍旅客普及中國民航新規定。

《經濟通通訊社13日專訊》