  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

13/10/2025 15:32

《中國要聞》充電寶登機新政實施超百日：機場安檢仍日截數百個不合格產品

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
中國民航總局自2023年6月28日禁止攜帶非3C認證充電寶乘國內航班，實施逾百日後，南京祿口機場每日仍查獲數百個不合格產品，義烏機場外籍旅客自棄情況突出，二手平台持續低價銷售。

事實要點：
▷ 南京機場每日截獲非3C充電寶數百個（新政後下降仍持續）
▷ 南京設3處安檢點核驗，合格貼標籤，不合格需自棄/郵寄
▷ 義烏機場外籍旅客因不熟悉規定自棄情況突出
▷ 二手平台非3C充電寶低價銷售（部分標「機場淘汰品」，十幾元）
▷ 新政實施逾百日（自6月28日起）

　　自6月28日中國民航總局發布明文規定，禁止攜帶非3C認證充電寶乘坐國內航班以來，這項旨在提升航空安全的新政策已執行超過百日。據《新京報》報道，近日在多地中小型機場調查發現，儘管政策持續推進，機場安檢口查獲的非3C充電寶數量依然龐大。

　　其中，南京祿口國際機場國內出發安檢口設置了三處「充電寶安檢點」，安檢工作人員逐一核驗乘客的充電寶是否有3C認證或是否被召回產品。合格的充電寶會被貼上「南京機場安檢合格標簽」，不合格的需當場自棄或自行郵寄。

　　有現場安檢員透露，自6月28日新政實施以來，整體自棄的非3C充電寶較新政實施初期數量有所下降，「但每日仍有數百個非3C充電寶被查獲」。該安檢人員嘆，「就像洗護用品限帶100ml以內的規定執行多年，每天仍有人違規一樣，『非3C充電寶』問題短期內難以徹底解決」。

　　另一邊廂，浙江義烏機場因外籍乘客乘坐國內航班的比例高，攜帶「非3C充電寶」被安檢查出後自棄情況較為突出，主要是許多外籍旅客不了解國內民航規定。

*二手平台仍有人低價銷售非3C充電寶*

　　民航新政下，乘坐國內航班不可攜帶「非3C充電寶」，但這並不意味著「非3C充電寶」已經完全退出市場。目前，在各大電商平台的充電寶銷售頁面上，「3C標示」、「可上飛機」等標簽銷售術語已是標配，頁面上幾乎找不到「非3C充電寶」的影子。不過，在閒魚等二手交易平台，仍有人將「非3C充電寶」以「二手」或「清理庫存」為標簽低價銷售，部分賣家在頁面內甚至標註「機場安檢淘汰品」，價格低至十幾元人民幣。

　　針對新政策執行問題，內地一名航空安全領域專家建議，市場監管部門應加大對生產、銷售二手「非3C充電寶」商家的管理和引導力度，減少市面上的「非3C充電寶」；航空公司、機場則需通過多語言提示、入境指南等方式，向國內旅客以及外籍旅客普及中國民航新規定。
《經濟通通訊社13日專訊》

【助眠救星】加拿大銷售No.1 | 維柏健[快睡寶]限時2件75折。即上 healthsmart.com.hk (優惠期至23/10/2025)► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

高市受挫，但機會仍在

12/10/2025 14:15

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處