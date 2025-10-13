《中荷關係》荷蘭干預聞泰科技旗下安世半導體運作，中方：勿將經貿問題政治化

聞泰科技(滬:600745)今日復牌開盤即跌停。公司前一日晚間公告稱，荷蘭政府9月30日發出指令，要求聞泰科技的控股子公司安世半導體(Nexperia)，對旗下資產、知識產權、業務及人員等不得進行任何調整，為期一年。



中國外交部發言人林劍主持在今日的例行記者會上表示，中方一貫反對泛化「國家安全」概念，針對特定國家企業採取歧視性做法，有關國家應切實遵守市場原則，不要將經貿問題政治化，中方維護自身正當合法權益的決心堅定不移。



聞泰科技的公告還指出，目前安世日常經營仍在持續運轉，但受相關指令和企業法庭裁決的影響，短期內將面臨決策鏈條臨時變更/延長、資源配置靈活度下降等情況，可能會對企業運營效率形成一定影響。



荷蘭政府當地時間12日表示，已對半導體製造商安世半導體進行干預，原因是擔憂關鍵技術可能被轉移至中國母公司聞泰科技。安世半導體主要生產汽車與消費性電子產品所用的芯片。荷蘭經濟部稱，這項干預是針對公司行政管理缺失，將允許政府在必要時撤銷或阻止有害決策，不過公司日常生產作業可繼續運作。

