  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

13/10/2025 16:16

《中荷關係》荷蘭干預聞泰科技旗下安世半導體運作，中方：勿將經貿問題政治化

　　聞泰科技(滬:600745)今日復牌開盤即跌停。公司前一日晚間公告稱，荷蘭政府9月30日發出指令，要求聞泰科技的控股子公司安世半導體(Nexperia)，對旗下資產、知識產權、業務及人員等不得進行任何調整，為期一年。

　　中國外交部發言人林劍主持在今日的例行記者會上表示，中方一貫反對泛化「國家安全」概念，針對特定國家企業採取歧視性做法，有關國家應切實遵守市場原則，不要將經貿問題政治化，中方維護自身正當合法權益的決心堅定不移。

　　聞泰科技的公告還指出，目前安世日常經營仍在持續運轉，但受相關指令和企業法庭裁決的影響，短期內將面臨決策鏈條臨時變更/延長、資源配置靈活度下降等情況，可能會對企業運營效率形成一定影響。

　　荷蘭政府當地時間12日表示，已對半導體製造商安世半導體進行干預，原因是擔憂關鍵技術可能被轉移至中國母公司聞泰科技。安世半導體主要生產汽車與消費性電子產品所用的芯片。荷蘭經濟部稱，這項干預是針對公司行政管理缺失，將允許政府在必要時撤銷或阻止有害決策，不過公司日常生產作業可繼續運作。
《經濟通通訊社13日專訊》

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

高市受挫，但機會仍在

12/10/2025 14:15

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處