  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

13/10/2025 09:29

《Ａ股行情》滬綜指低開2.5%險失3800，中美貿易休戰似破裂

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年10月13日，滬綜指低開2.49%報3800.11點，因中美貿易衝突升級，美國宣布11月1日起對華商品加徵100%關稅並限制關鍵軟件出口，標普500此前創六個月最大跌幅。

事實要點：
▷ 滬綜指低開2.49%至3800.11點（深成指跌3.88%、創業板指跌4.44%）
▷ 美11月1日起對華加徵100%關稅並限制關鍵軟件出口
▷ 標普500上周五創六個月最大跌幅
▷ 中國人行今日淨投放1378億元人民幣逆回購
▷ 美國副總統萬斯呼籲北京「選擇理性道路」

　　中美貿易休戰似乎宣告破裂，中國上周公布對稀土擴大出口管制決定，美國總統特朗普隨即宣布自11月1日起對華商品加徵100%關稅，並就「關鍵軟件」對華出口實施新的限制。他還說「似乎沒有理由」在韓國即將舉行的APEC峰會期間會見中國國家主席習近平。

　　特朗普反制言論一出，引發市場拋售，標普500上周五（10日）創六個月來最大跌幅；威脅如果兌現，美國對華關稅會迫近近期高點。滬深股市今早開盤大跌，滬綜指低開2.49%，報3800.11點，險失三千八關鍵位，深成指亦低開3.88%，創業板指低開4.44%。

　　不過，據《彭博》報道，美國政府最高層周日（12日）表露出與中國達成協議來平息最新貿易爭端的意願，似乎在向北京施壓的同時安撫受到驚嚇的市場。美國副總統萬斯當天呼籲北京「選擇理性的道路」，他還稱總統掌握著更多的籌碼。特朗普不久後也發聲指貿易終將好轉，暗示願意和習近平為緊張局勢降溫。特朗普在其Truth Social社交平台上寫道，「備受尊敬的習主席只是一時狀態不好。他不希望自己的國家陷入蕭條，我也不希望如此。美國想要幫助中國，而不是傷害中國」。

　　值得留意，中國今天公布9月貿易帳。市場預測，儘管對美出口降幅擴大，但9月份中國整體出口增速很可能有所回升。彭博經濟研究追蹤的初步數據顯示，9月份出口同比增長會從8月的4.4%加快至6.7%。

　　人行今日進行1378億元人民幣7天期逆回購，公開市場無逆回購到期，即今日淨投放1378億元人民幣。
《經濟通通訊社13日專訊》

【你點睇？】中美貿易戰突然全面升級，分析指雙方已留轉圜空間，你是否認同？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

高市受挫，但機會仍在

12/10/2025 14:15

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處