《Ａ股行情》滬綜指低開2.5%險失3800，中美貿易休戰似破裂

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中美貿易休戰似乎宣告破裂，中國上周公布對稀土擴大出口管制決定，美國總統特朗普隨即宣布自11月1日起對華商品加徵100%關稅，並就「關鍵軟件」對華出口實施新的限制。他還說「似乎沒有理由」在韓國即將舉行的APEC峰會期間會見中國國家主席習近平。



特朗普反制言論一出，引發市場拋售，標普500上周五（10日）創六個月來最大跌幅；威脅如果兌現，美國對華關稅會迫近近期高點。滬深股市今早開盤大跌，滬綜指低開2.49%，報3800.11點，險失三千八關鍵位，深成指亦低開3.88%，創業板指低開4.44%。



不過，據《彭博》報道，美國政府最高層周日（12日）表露出與中國達成協議來平息最新貿易爭端的意願，似乎在向北京施壓的同時安撫受到驚嚇的市場。美國副總統萬斯當天呼籲北京「選擇理性的道路」，他還稱總統掌握著更多的籌碼。特朗普不久後也發聲指貿易終將好轉，暗示願意和習近平為緊張局勢降溫。特朗普在其Truth Social社交平台上寫道，「備受尊敬的習主席只是一時狀態不好。他不希望自己的國家陷入蕭條，我也不希望如此。美國想要幫助中國，而不是傷害中國」。



值得留意，中國今天公布9月貿易帳。市場預測，儘管對美出口降幅擴大，但9月份中國整體出口增速很可能有所回升。彭博經濟研究追蹤的初步數據顯示，9月份出口同比增長會從8月的4.4%加快至6.7%。



人行今日進行1378億元人民幣7天期逆回購，公開市場無逆回購到期，即今日淨投放1378億元人民幣。

《經濟通通訊社13日專訊》