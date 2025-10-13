  • 會員
13/10/2025 11:35

《Ａ股行情》中美貿戰影響，滬指半日收跌1.3%，稀土股逆勢升

　　中美貿易戰硝煙再起，影響投資氣氛，滬深股市早盤大幅低開，午間收盤時跌幅明顯收窄，滬指半日收挫1.3%，報3846.28點，深成指軟2.56%，創業板收低3%。滬深兩市半日成交15780億元（人民幣．下同），較上個交易日減659億元或4%。

　　中國9月以美元計價出口同比增速創六個月高點、進口同比增速為17個月最高。分析人士指出，中國外貿領域展現出韌性，中美關稅不確定性可能會支撐10月份繼續「搶出口」。

　　海關總署公布，以美元計價9月出口同比增長8.3%，創半年高位，優於《路透》調查預估中值6%；進口同比增長7.4%，亦遠超預期的1.5%。前三季度，中國以美元計價出口同比增長6.1%，進口下降1.1%；貿易順差8750.8億美元。

　　稀土作為本次燃點新的貿易紛爭導火索，早盤卻逆市拉升，板塊指數漲3.8%，包鋼股份(滬:600010)升停封板。包鋼股份與北方稀土(滬:600111)早前雙雙公告，宣布上調2025年第四季度稀土精礦關聯交易價格。另外，受稀土管制影響，海關數據顯示，中國9月稀土出口4000.3噸，低於上月的5791.8噸。

　　下調方面，人形機器人、汽車產業鏈、消費電子、CPO概念等板塊領跌。
《經濟通通訊社13日專訊》

【你點睇？】中美貿易戰突然全面升級，分析指雙方已留轉圜空間，你是否認同？► 立即投票

