《Ａ股行情》中美局勢緊張引市場觀望，滬綜指全日收跌0.2%

貿易戰陰霾下滬綜指甫開市已是全日低點，差點失守3800關，其後跌幅逐漸收窄，全天僅跌0.19%，收報3889.50點；深成指則跌0.93%，創業板指挫1.11%。投資者觀望，滬深兩市全日成交額約2.35萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日減少1609億元或6.4%。



中美貿易緊張局勢上周陡然升溫。馬德里會談後，美國方面施壓動作頻頻，中國在黃金周假期一結束便祭出稀土出口管制予以回擊；美國總統特朗普隨即發長文炮轟中國，威脅要對華加徵100%關稅。



不過，周末中美雙方釋放緩和訊號，野村證券中國首席經濟學家陸挺認為，雙方在試探彼此底線後，很可能再次作出讓步，中美元首月底在APEC峰會上面對面會晤的概率依然很高。他認為，「這種『緊張-升級-緩和』的循環將成為中美關係的新常態」。



另外，中國9月出口加速增長，表明對非美市場的出口抵銷了關稅戰對美出口的大幅下滑。《彭博經濟研究》認為，面對貿易戰可能再度升級，整體出口所展現出的韌性可能會為中國政府提供更多緩衝空間。預計第四季度貨幣政策方面會有進一步寬鬆措施出台，財政會投入更多資源以穩定投資。如果關稅再度升級，或許會促使政府採取更加大膽的措施。



盤面上，稀土永磁板塊持續走強，中國稀土(深:000831)、北方稀土(滬:600111)多股升停；芯片半導體也收漲2%；有色金屬板塊再度活躍，西部黃金(滬:601069)漲停。中美貿易摩擦引發避險需求，現貨金再創新高。而汽車零部件、遊戲等板塊跌幅居前。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4593.98 -0.49 上證指數 3889.50 -0.19 10854.10 深證成指 13231.47 -0.93 12693.40 創業板指 3078.76 -1.11 科創50 1473.02 +1.40 B股指數 262.16 +0.44 1.97 深證B指 1354.90 +0.05 1.27

