輕鬆護老
AH股新聞

13/10/2025 15:10

《Ａ股行情》中美局勢緊張引市場觀望，滬綜指全日收跌0.2%

免責聲明

核心摘要：
2025年10月13日，中美貿易緊張致滬綜指收跌0.19%至3889.50點，滬深兩市成交額2.35萬億元，較前日減少1609億元（6.4%）。美國威脅加徵100%關稅，中國實施稀土出口管制，稀土、芯片板塊上漲，現貨金價創新高。

事實要點：
▷ 滬深兩市成交額2.35萬億元，較上日減少1609億元（6.4%）
▷ 美國總統特朗普威脅對華加徵100%關稅
▷ 中國祭出稀土出口管制，稀土永磁板塊多股漲停
▷ 芯片半導體板塊收漲2%，現貨金價創新高
▷ 滬綜指收報3889.50點（跌0.19%），深成指跌0.93%

　　貿易戰陰霾下滬綜指甫開市已是全日低點，差點失守3800關，其後跌幅逐漸收窄，全天僅跌0.19%，收報3889.50點；深成指則跌0.93%，創業板指挫1.11%。投資者觀望，滬深兩市全日成交額約2.35萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日減少1609億元或6.4%。

　　中美貿易緊張局勢上周陡然升溫。馬德里會談後，美國方面施壓動作頻頻，中國在黃金周假期一結束便祭出稀土出口管制予以回擊；美國總統特朗普隨即發長文炮轟中國，威脅要對華加徵100%關稅。

　　不過，周末中美雙方釋放緩和訊號，野村證券中國首席經濟學家陸挺認為，雙方在試探彼此底線後，很可能再次作出讓步，中美元首月底在APEC峰會上面對面會晤的概率依然很高。他認為，「這種『緊張-升級-緩和』的循環將成為中美關係的新常態」。

　　另外，中國9月出口加速增長，表明對非美市場的出口抵銷了關稅戰對美出口的大幅下滑。《彭博經濟研究》認為，面對貿易戰可能再度升級，整體出口所展現出的韌性可能會為中國政府提供更多緩衝空間。預計第四季度貨幣政策方面會有進一步寬鬆措施出台，財政會投入更多資源以穩定投資。如果關稅再度升級，或許會促使政府採取更加大膽的措施。

　　盤面上，稀土永磁板塊持續走強，中國稀土(深:000831)、北方稀土(滬:600111)多股升停；芯片半導體也收漲2%；有色金屬板塊再度活躍，西部黃金(滬:601069)漲停。中美貿易摩擦引發避險需求，現貨金再創新高。而汽車零部件、遊戲等板塊跌幅居前。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004593.98-0.49　
上證指數3889.50-0.1910854.10
深證成指13231.47-0.9312693.40
創業板指3078.76-1.11　
科創501473.02+1.40　
B股指數262.16+0.441.97
深證B指1354.90+0.051.27

《經濟通通訊社13日專訊》

