《Ａ股行情》中美局勢緊張引市場觀望，滬綜指全日收跌0.2%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
2025年10月13日，中美貿易緊張致滬綜指收跌0.19%至3889.50點，滬深兩市成交額2.35萬億元，較前日減少1609億元（6.4%）。美國威脅加徵100%關稅，中國實施稀土出口管制，稀土、芯片板塊上漲，現貨金價創新高。
事實要點：
▷ 滬深兩市成交額2.35萬億元，較上日減少1609億元（6.4%）
▷ 美國總統特朗普威脅對華加徵100%關稅
▷ 中國祭出稀土出口管制，稀土永磁板塊多股漲停
▷ 芯片半導體板塊收漲2%，現貨金價創新高
▷ 滬綜指收報3889.50點（跌0.19%），深成指跌0.93%
貿易戰陰霾下滬綜指甫開市已是全日低點，差點失守3800關，其後跌幅逐漸收窄，全天僅跌0.19%，收報3889.50點；深成指則跌0.93%，創業板指挫1.11%。投資者觀望，滬深兩市全日成交額約2.35萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日減少1609億元或6.4%。
中美貿易緊張局勢上周陡然升溫。馬德里會談後，美國方面施壓動作頻頻，中國在黃金周假期一結束便祭出稀土出口管制予以回擊；美國總統特朗普隨即發長文炮轟中國，威脅要對華加徵100%關稅。
不過，周末中美雙方釋放緩和訊號，野村證券中國首席經濟學家陸挺認為，雙方在試探彼此底線後，很可能再次作出讓步，中美元首月底在APEC峰會上面對面會晤的概率依然很高。他認為，「這種『緊張-升級-緩和』的循環將成為中美關係的新常態」。
另外，中國9月出口加速增長，表明對非美市場的出口抵銷了關稅戰對美出口的大幅下滑。《彭博經濟研究》認為，面對貿易戰可能再度升級，整體出口所展現出的韌性可能會為中國政府提供更多緩衝空間。預計第四季度貨幣政策方面會有進一步寬鬆措施出台，財政會投入更多資源以穩定投資。如果關稅再度升級，或許會促使政府採取更加大膽的措施。
盤面上，稀土永磁板塊持續走強，中國稀土(深:000831)、北方稀土(滬:600111)多股升停；芯片半導體也收漲2%；有色金屬板塊再度活躍，西部黃金(滬:601069)漲停。中美貿易摩擦引發避險需求，現貨金再創新高。而汽車零部件、遊戲等板塊跌幅居前。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4593.98
|-0.49
|上證指數
|3889.50
|-0.19
|10854.10
|深證成指
|13231.47
|-0.93
|12693.40
|創業板指
|3078.76
|-1.11
|科創50
|1473.02
|+1.40
|B股指數
|262.16
|+0.44
|1.97
|深證B指
|1354.90
|+0.05
|1.27
《經濟通通訊社13日專訊》
