  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

13/10/2025 10:14

《Ａ股焦點》稀土永磁概念逆市上揚，包鋼股份逼近漲停

　　中國稀土出口管制新規引發新一輪大國博弈，A股稀土永磁概念早盤逆市上揚，安泰科技(深:000969)升停，銀河磁體(深:300127)升12.5%，三川智慧(深:300066)升9.8%，包鋼股份(滬:600010)漲9.5%，北方稀土(滬:600111)走高6.4%，中國稀土(深:000831)揚5.6%。

　　中國商務部強調，最新發布的對稀土等相關物項的出口管制，是完善自身出口管制體系的正當做法。中國的出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可。當前世界局勢動盪不安，軍事衝突時有發生，中方注意到中重稀土相關物項在軍事領域有重要應用。中國對相關物項實施出口管制，目的是更好維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務。

　　此外，包鋼股份、北方稀土10日晚間發布公告稱，上調2025年第四季度稀土精礦關聯交易價格。據悉，兩者將第四季度稀土精礦交易價格調整為不含稅人民幣26205元/噸（干量，REO=50%），環比增長37%。REO（稀土氧化物）每增減1%，不含稅價格增減人民幣524.10元/噸。
《經濟通通訊社13日專訊》

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

高市受挫，但機會仍在

12/10/2025 14:15

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處