《Ａ股焦點》稀土永磁概念逆市上揚，包鋼股份逼近漲停

中國稀土出口管制新規引發新一輪大國博弈，A股稀土永磁概念早盤逆市上揚，安泰科技(深:000969)升停，銀河磁體(深:300127)升12.5%，三川智慧(深:300066)升9.8%，包鋼股份(滬:600010)漲9.5%，北方稀土(滬:600111)走高6.4%，中國稀土(深:000831)揚5.6%。



中國商務部強調，最新發布的對稀土等相關物項的出口管制，是完善自身出口管制體系的正當做法。中國的出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可。當前世界局勢動盪不安，軍事衝突時有發生，中方注意到中重稀土相關物項在軍事領域有重要應用。中國對相關物項實施出口管制，目的是更好維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務。



此外，包鋼股份、北方稀土10日晚間發布公告稱，上調2025年第四季度稀土精礦關聯交易價格。據悉，兩者將第四季度稀土精礦交易價格調整為不含稅人民幣26205元/噸（干量，REO=50%），環比增長37%。REO（稀土氧化物）每增減1%，不含稅價格增減人民幣524.10元/噸。

