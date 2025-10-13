《Ａ股焦點》中美紛爭提振避險需求，現貨金再創新高，黃金股拉漲

受中美貿易紛爭引發的避險需求推動，現貨金再升至歷史新高，而更廣泛的經濟和政治不確定性以及對美國降息預期，也為金價提供了支撐。A股黃金板塊拉漲，西部黃金(滬:601069)升超6%，曉程科技(深:300139)漲5.9%，招金黃金(深:000506)走高4.6%，中金黃金(滬:600489)、赤峰黃金(滬:600988)、湖南黃金(深:002155)跟漲。
《經濟通通訊社13日專訊》
13/10/2025 11:14
