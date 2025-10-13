《Ａ股焦點》半導體先抑後揚，中美緊張局勢下國產替代概念受青睞

A股半導體板塊先抑後揚，行業龍頭中芯國際(滬:688981)現價升4.7%，至純科技(滬:603690)漲停，華虹公司(滬:688347)飆近15%，華大九天(深:301269)升14%，路維光電(滬:688401)、晶合集成(滬:688249)、富創精密(滬:688409)升幅居前。



廣發證券策略團隊指出，特朗普推文引發全球大類資產波動，股債匯齊跌。判斷大概率這仍是一次典型的「TACO交易」（特朗普總是臨陣退縮的交易）。他們並稱，如果本輪因為流動性衝擊等風險出現短期急跌，最建議配置的依然是國產替代相關的AI算力芯片、半導體設備、半導體光刻機產業鏈、AI端側應用等行業。



中美貿易緊張局勢陡然升溫。馬德里會談後，美國方面施壓動作頻頻，中國則祭出稀土出口管制新規等予以回擊。美國總統特朗普隨即威脅對中國商品加徵100%關稅，重啟對華貿易戰。惟分析人士認為，此次關稅戰的升級可能是在為即將到來的談判增加籌碼，實際落地可能性不大，對中國經濟的影響相對可控。

《經濟通通訊社13日專訊》