13/10/2025 10:31

《神州券商》多家券商將中芯國際、佰維存儲等兩融折算率從零大幅調升

　　申萬宏源證券、西部證券(深:002673)上周五（10日）公告，當日收市後調整融資融券可充抵保證金證券及折算率，自10月13日起生效。其中，中芯國際(00981)(滬:688981)、佰維存儲(滬:688525)、海光信息(滬:688041)、先導智能(深:300450)等A股股票的可充抵保證金證券折算率由0%上調至30%-70%不等。佰維存儲、中芯國際等A股股票剛在此前一天（9日）被多家券商將折算率調為零。

　　與此同時，通裕重工(深:300185)、創益通(深:300991)的折算率由65%下調至0%。

　　根據交易所規定，個股靜態市盈率如果超過300倍，或者負數的情況下，融資融券折算率就會被調為零。此前數個交易日，中芯國際、佰維存儲、先導智能分別大跌14.69%、7.48%、11.94%，因此靜態市盈率有所下降。不過，Wind數據顯示，截至10日收盤，中芯國際、佰維存儲、先導智能靜態市盈率分別回到276.75倍、279.33倍、299.93倍，其兩融折算率被調回65%-70%，符合規定。
《經濟通通訊社13日專訊》

