Wonder in ...
AH股新聞

13/10/2025 15:19

【數據解讀】ING：鐵、銅等大宗商品進口強勁增長，9月中國進口創17個月高

　　中國9月按美元計價出口、進口同比增速均大勝預期，其中出口3285.7億美元，同比增8.3%，創六個月新高；進口2381.2億美元，同比增7.4%，創17個月最高；貿易順差904.5億美元，8月為1023.3億美元。　

　　ING大中華區首席經濟學家宋林指出，出口反彈，全球其他地區的需求繼續抵銷美國拖累；進口增速意外創17個月高點，大宗商品如鐵和銅等進口強勁增長可能是原因之一，高科技產品、半導體和飛機等進口增速也超過9月整體進口增速。

*ING：料中美都不希望互相傷害，惟誤判可能性始終存在*

　　鑑於4月和5月貿易衝突最激烈時候的混亂局面，以及兩國官方的措辭，預計中美雙方都不希望回到針鋒相對升級和報復的互相傷害的情境。因此，基本預測依然是，雙方將找到某種程度上的共同點來延續貿易停火。但過去幾周的情況表明，誤判可能性始終存在，這依然是中美關係和市場面臨的尾部風險(tail risk)。

　　雖然貿易衝突可能再次升級構成風險，但也有理由避免對貿易形勢過於悲觀：美國市場對中國出口商的重要性已不如以往，中國出口增長最快的鋰電池、電動汽車、船舶和半導體等對美國市場的敞口有限；其他經濟體需求也可以抵銷美國的拖累。
《經濟通通訊社13日專訊》

