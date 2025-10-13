《Ａ股動向》聞泰科技回應荷蘭干預子公司安世：絕不屈服於外部政治壓力

就荷蘭政府對安世半導體(Nexperia)實施行政指令，以及公司內部部分管理層發起的法律行動，安世的母公司聞泰科技(滬:600745)今日在網站發布嚴正聲明，稱公司堅決反對將商業問題政治化，且絕不會屈服於外部政治壓力，公司已啟動一切法律與外交途徑，要求荷蘭政府立即撤銷錯誤指令，停止對中國企業的系統性歧視，維護全球半導體產業鏈的開放與合作。



*聞泰科技強烈抗議針對中企歧視性待遇*



聞泰科技在聲明中批評，荷蘭政府以莫須有的「國家安全」為由，對安世半導體實施全球運營凍結，是基於地緣政治偏見的過度干預，而非基於事實的風險評估。此舉嚴重違背了歐盟一貫倡導的市場經濟、公平競爭和國際經貿規則，「我們對這種針對中資企業的歧視性待遇表示強烈抗議」。



*個別外籍管理層配合荷蘭政府「奪權」*



聲明強調，泰科技收購安世半導體以來，始終恪守各國法律法規，運營透明、治理規範，而且長期持續為歐洲半導體產業鏈帶來價值。安世半導體個別外籍管理層試圖通過法律程序強行改變安世半導體股權結構，其訴求與荷蘭政府指令高度聯動，本質是借政治壓力剝奪股東權利、顛覆公司合法治理結構。公司對此類以「合規」為名、行奪權之實的行為予以譴責。



聲明最後呼籲回歸理性與商業本質，指半導體產業是全球化的產物，其未來取決於協作而非對抗。各國政府應為企業提供公平、非歧視的營商環境，而非將技術合作武器化。



荷蘭政府周日表示，由於擔心總部位於荷蘭的安世半導體可能將關鍵技術轉移給其母公司聞泰科技，荷蘭政府正在對該公司進行干預，而有關干預是對該公司行政管理缺陷的反應，將允許它撤銷或阻止有害的決定；該公司的正常生產仍可繼續。



根據聞泰科技周日在上交所發布的公告，9月30日，荷蘭經濟事務與氣候政策部對安世下達部長令，要求安世及其下屬所有子公司等全球30個主體對其資產、知識產權、業務及人員等不得進行任何調整，有效期為一年。



*聞泰董事長張學政安世執行董事等職務被暫停*



10月1日，安世的荷蘭籍法定董事兼首席法務官Ruben Lichtenberg在其他兩位高管支持下，代表安世半導體向企業法庭提交了啟動對公司調查與採取臨時措施的緊急請求。聞泰科技的公司指出，同日，企業法庭在未庭審的情況下直接即時生效了幾項緊急措施，包括暫停聞泰科技董事長張學政在安世半導體控股的執行董事等職務，並裁決將安世半導體控股的股份以管理權形式託管給獨立第三方管理。



公告稱，目前安世日常經營仍在持續運轉，但受上述部長令和企業法庭裁決的影響，短期內將面臨決策鏈條臨時變更/延長、資源配置靈活度下降等情況。公司對安世的控制權暫時受限，但公司作為股東的經濟收益權仍不受影響。公司正在積極與律師團隊溝通法律救濟方案及手段，同時主動對接政府相關部門，爭取支持。



聞泰科技在2024年被美國商務部列入「實體清單」，不過當時作為其全資子公司的安世半導體未被列入。

《經濟通通訊社13日專訊》