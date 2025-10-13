《中國要聞》工信部：提高道路機動車輛生產企業及產品准入審查要求

工信部公開徵求對《道路機動車輛生產企業准入審查要求（徵求意見稿）》、《道路機動車輛產品准入審查要求（徵求意見稿）》、《關於修改的決定（徵求意見稿）》的意見。



其中，《企業審查要求》提出，一是堅持系統觀念，統籌謀劃。統籌考慮現行汽車准入管理要求，合併相關技術審查要求，提高企業准入審查要求的系統性和全面性。保持《企業審查要求》現有主體框架結構不變、車型種類不變，保證准入審查工作的穩定性和連續性。



二是堅持安全底線，保障產品質量。進一步完善企業安全質量保障能力、售後服務能力要求，督促指導企業加強供應商管理，提高產品安全質量和生產一致性保證能力，落實售後服務承諾，切實維護消費者合法權益。



三是堅持問題導向，精準優化完善。根據汽車產業發展新形勢新問題，結合不同車型類別行業發展特點，以及汽車企業生產方式變化新情況，對應調整企業能力要求，更有針對性地優化完善准入審查要求。



四是堅持順應變革，推動產業提質升級。順應汽車產業智能化、網聯化發展趨勢，提高生產准入門檻，加嚴企業網絡安全、數據安全、軟件升級、組合駕駛輔助、自動駕駛等能力要求，切實保障產品質量安全水平，促進行業規範有序競爭，推動汽車產業提質升級。結合智能網聯汽車強標制定實施進展，研究優化准入審查方式，保障穩妥有序實施。

《經濟通通訊社13日專訊》