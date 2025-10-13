  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

13/10/2025 17:52

《中國要聞》工信部：提高道路機動車輛生產企業及產品准入審查要求

　　工信部公開徵求對《道路機動車輛生產企業准入審查要求（徵求意見稿）》、《道路機動車輛產品准入審查要求（徵求意見稿）》、《關於修改的決定（徵求意見稿）》的意見。

　　其中，《企業審查要求》提出，一是堅持系統觀念，統籌謀劃。統籌考慮現行汽車准入管理要求，合併相關技術審查要求，提高企業准入審查要求的系統性和全面性。保持《企業審查要求》現有主體框架結構不變、車型種類不變，保證准入審查工作的穩定性和連續性。

　　二是堅持安全底線，保障產品質量。進一步完善企業安全質量保障能力、售後服務能力要求，督促指導企業加強供應商管理，提高產品安全質量和生產一致性保證能力，落實售後服務承諾，切實維護消費者合法權益。

　　三是堅持問題導向，精準優化完善。根據汽車產業發展新形勢新問題，結合不同車型類別行業發展特點，以及汽車企業生產方式變化新情況，對應調整企業能力要求，更有針對性地優化完善准入審查要求。

　　四是堅持順應變革，推動產業提質升級。順應汽車產業智能化、網聯化發展趨勢，提高生產准入門檻，加嚴企業網絡安全、數據安全、軟件升級、組合駕駛輔助、自動駕駛等能力要求，切實保障產品質量安全水平，促進行業規範有序競爭，推動汽車產業提質升級。結合智能網聯汽車強標制定實施進展，研究優化准入審查方式，保障穩妥有序實施。
《經濟通通訊社13日專訊》

【你點睇？】立法會選舉即將舉行，多名議員表態不競逐連任，你是否期待元老議員退位、年輕人接班的現象？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

高市受挫，但機會仍在

12/10/2025 14:15

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處