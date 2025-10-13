寧德時代(03750)累斥44億人幣，回購1599萬A股

寧德時代(03750)(深:300750)公布，截至9月30日，通過深圳證券交易所以集中競價交易方式累計回購A股數目升至約1599萬股，佔A股總股本約0.36%，成交總金額約43.86億元（人民幣．下同）。
該集團指，每股回購A股最高成交價為317.63元，每股最低成交價為231.5元，後續將根據市場情況在回購期限內繼續實施回購計劃。
《經濟通通訊社13日專訊》
13/10/2025 07:58
