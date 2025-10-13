中國國航(00753)執董及董事長馬崇賢辭任，執董劉鐵祥接任董事長

中國國航(00753)(滬:601111)公布，收到馬崇賢辭呈，馬崇賢不再擔任執行董事及董事長等職務，而第七屆董事會決議選舉執行董事劉鐵祥為董事長，同時擔任戰略和投資委員會主任、提名委員會主任以及航空安全委員會委員，均於上周五（10日）起生效。



該集團指，馬崇賢因工作調整而辭任，他確認與董事會和集團無意見分歧，亦不存在任何需要股東及董事會知悉有關辭任事宜。

《經濟通通訊社13日專訊》