etnet專輯
etnet專輯
13/10/2025 08:00

晨鳴紙業(01812)或獲23億人幣貸款供復工復產，擬以土地及房產擔保

　　晨鳴紙業(01812)(深:000488)公布，濰坊市縣兩級政府為協助該集團化解債務風險、推動復工復產而專門設立的國有全資下屬公司濰坊興晨及吉林興晨，濰坊興晨與金融機構合作開展專項用於該集團復工復產的23.1億元（人民幣．下同）銀團貸款業務，各參團行均已完成對該銀團貸款的審批。

　　該集團指，為滿足貸款資金提款條件，兩間附屬公司擬以所持壽光市部分土地及房產為濰坊興晨的銀團貸款提供抵押擔保，擔保金額分別不超過2.06億元和2334.5萬元，擔保期限均不超過5年。

　　另外，該集團指，為滿足其吉林基地生產經營的資金需求，濰坊興晨全資附屬公司吉林興晨將與吉林銀行吉林吉營支行合作開展貸款業務。該集團擬為吉林興晨提供連帶責任保證擔保，其附屬公司吉林晨鳴擬以所持吉林市龍潭區土地及房產提供抵押擔保，擔保金額不超過2.4億元，擔保期限不超過5年。

　　該集團指，有關抵押資產不存在抵押、質押、不存在查封、凍結等司法措施，截至上周五（10日），尚未就潛在擔保訂立具有法律約束力協議。
《經濟通通訊社13日專訊》

