山今養生智慧
AH股新聞

14/10/2025 09:46

【關稅戰】商務部：美方不能一邊要談，一邊威脅恐嚇出台新限制措施

解讀
核心摘要：
中國商務部2025年10月14日回應美方要求對話卻威脅新限制措施，強調「打，奉陪到底；談，大門敞開」，指出過去4輪經貿磋商證明雙方可解決問題，並於前日舉行工作層會談，重申稀土出口管制屬正當且已通報美方。

事實要點：
▷ 商務部稱美方要求對話同時威脅出台新限制措施
▷ 過去4輪經貿磋商證明雙方可解決問題（唯一性描述）
▷ 雙方前日舉行工作層會談（最新時序事件）
▷ 稀土出口管制措施已通過雙邊機制通報美方
▷ 美方馬德里會談後持續新增對華限制措施（時序關聯）

　　中美貿易戰再起。近日有美方官員稱，在得知中方對稀土等相關物項採取出口管制措施後，提出與中方進行通話，但中方推遲了這一建議；同時美方表示，雙方需要找到回到穩定局面的辦法。對此，中國商務部網站今早發布答記者問文章稱，關於關稅戰、貿易戰，中方立場是一貫的，「打，奉陪到底；談，大門敞開」。

　　商務部強調，過去4輪經貿磋商充分證明，中美在相互尊重、平等協商基礎上，能夠找到解決問題的辦法。雙方在中美經貿磋商機制框架下一直保持溝通，昨天還進行了工作層會談。「我想指出，美方不能一邊要談，一邊威脅恐嚇出台新的限制措施，這不是與中方相處的正確之道。」中方敦促美方盡快糾正錯誤做法，拿出談的誠意，與中方相向而行，以兩國元首通話重要共識為引領，維護好來之不易的磋商成果，繼續發揮中美經貿磋商機制作用，通過對話協商解決各自關切，妥善管控分歧，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

*重申稀土出口管制措施是正當做法，不是禁止出口*

　　商務部並重申，稀土等相關物項的出口管制措施，是中國政府依據法律法規，完善自身出口管制體系的正當做法。中國的出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將一如既往地予以許可，共同維護全球產供鏈安全穩定。措施出台前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向美方進行了通報。反觀美方，長期泛化國家安全，濫用出口管制，對華採取歧視性做法。特別是中美馬德里經貿會談以來，美方持續新增出台一系列對華限制措施，嚴重損害中方利益，嚴重破壞雙方經貿會談氛圍，中方對此堅決反對。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

