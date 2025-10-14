【關稅戰】商務部：美方不能一邊要談，一邊威脅恐嚇出台新限制措施

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中美貿易戰再起。近日有美方官員稱，在得知中方對稀土等相關物項採取出口管制措施後，提出與中方進行通話，但中方推遲了這一建議；同時美方表示，雙方需要找到回到穩定局面的辦法。對此，中國商務部網站今早發布答記者問文章稱，關於關稅戰、貿易戰，中方立場是一貫的，「打，奉陪到底；談，大門敞開」。



商務部強調，過去4輪經貿磋商充分證明，中美在相互尊重、平等協商基礎上，能夠找到解決問題的辦法。雙方在中美經貿磋商機制框架下一直保持溝通，昨天還進行了工作層會談。「我想指出，美方不能一邊要談，一邊威脅恐嚇出台新的限制措施，這不是與中方相處的正確之道。」中方敦促美方盡快糾正錯誤做法，拿出談的誠意，與中方相向而行，以兩國元首通話重要共識為引領，維護好來之不易的磋商成果，繼續發揮中美經貿磋商機制作用，通過對話協商解決各自關切，妥善管控分歧，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。



*重申稀土出口管制措施是正當做法，不是禁止出口*



商務部並重申，稀土等相關物項的出口管制措施，是中國政府依據法律法規，完善自身出口管制體系的正當做法。中國的出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將一如既往地予以許可，共同維護全球產供鏈安全穩定。措施出台前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向美方進行了通報。反觀美方，長期泛化國家安全，濫用出口管制，對華採取歧視性做法。特別是中美馬德里經貿會談以來，美方持續新增出台一系列對華限制措施，嚴重損害中方利益，嚴重破壞雙方經貿會談氛圍，中方對此堅決反對。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》