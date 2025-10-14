  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

14/10/2025 10:57

《駐京專電》新版反不正當競爭法明日實施，劍指「刷單好評」「低價陷阱」

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
中國新版《反不正當競爭法》2025年10月15日施行，明確禁止虛假交易、惡意評價及強制低價銷售，新增3類網絡行為禁令，要求平台建立自查機制，並針對充電寶低價致事故、茶飲促銷困境制定查處措施。

事實要點：
▷ 充電寶「2萬毫安14.5元包郵」引發多起公共交通起火事故
▷ 茶飲行業「1元奶茶」促銷致中小商家陷入虧損困境
▷ 新法第13條禁止強制跳轉、竊取數據、虛假交易等3類網絡行為
▷ 平台須建舉報機制，違規需處置並報告監管部門
▷ 第14條禁止平台強制商家低於成本價銷售，違者可查處

　　新修訂的《中華人民共和國反不正當競爭法》明天將正式施行。這部法律歷經三次修改，針對平台經濟發展中的不正當競爭新形態，新法第十三條專門強化了網絡競爭規則，明確禁止經營者利用數據、算法、平台規則實施三類行為：一是強制跳轉、惡意卸載等破壞其他經營者服務正常運行的行為；二是以不正當方式獲取、使用他人合法持有的數據；三是濫用平台規則實施虛假交易、虛假評價、惡意退貨等打壓競爭對手的行為。這意味「流量劫持」、「數據竊密」、「網絡水軍」等亂象將面臨直接法律規制。

　　同時，新版《反不正當競爭法》第九條明確禁止組織虛假交易、虛假評價，第十三條進一步規定平台不得指使他人實施虛假評價。同時要求平台建立不正當競爭舉報機制，發現違規需及時處置並報告監管部門，形成「平台自查+監管監督」的雙重防線。

　　此外，新《反不正當競爭法》還將遏制「內捲式」惡性競爭，讓消費者遠離「低價陷阱」。近年來，充電寶行業出現「2萬毫安14.5元包郵」的極端低價，背後是電芯等原材料偷工減料，已引發多起公共交通上的起火事故；茶飲行業的「1元奶茶」促銷，讓中小商家陷入「不參與失流量、參與必虧損」的困境，新法第十四條針對性破解平台「低價內捲」難題，明確規定平台經營者不得強制或變相強制平台內經營者以低於成本的價格銷售商品，市場監管部門可依據相關條款，對低於成本價銷售且擾亂秩序的行為實施查處。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

高市受挫，但機會仍在

12/10/2025 14:15

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處