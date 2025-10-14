《駐京專電》新版反不正當競爭法明日實施，劍指「刷單好評」「低價陷阱」

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

新修訂的《中華人民共和國反不正當競爭法》明天將正式施行。這部法律歷經三次修改，針對平台經濟發展中的不正當競爭新形態，新法第十三條專門強化了網絡競爭規則，明確禁止經營者利用數據、算法、平台規則實施三類行為：一是強制跳轉、惡意卸載等破壞其他經營者服務正常運行的行為；二是以不正當方式獲取、使用他人合法持有的數據；三是濫用平台規則實施虛假交易、虛假評價、惡意退貨等打壓競爭對手的行為。這意味「流量劫持」、「數據竊密」、「網絡水軍」等亂象將面臨直接法律規制。



同時，新版《反不正當競爭法》第九條明確禁止組織虛假交易、虛假評價，第十三條進一步規定平台不得指使他人實施虛假評價。同時要求平台建立不正當競爭舉報機制，發現違規需及時處置並報告監管部門，形成「平台自查+監管監督」的雙重防線。



此外，新《反不正當競爭法》還將遏制「內捲式」惡性競爭，讓消費者遠離「低價陷阱」。近年來，充電寶行業出現「2萬毫安14.5元包郵」的極端低價，背後是電芯等原材料偷工減料，已引發多起公共交通上的起火事故；茶飲行業的「1元奶茶」促銷，讓中小商家陷入「不參與失流量、參與必虧損」的困境，新法第十四條針對性破解平台「低價內捲」難題，明確規定平台經營者不得強制或變相強制平台內經營者以低於成本的價格銷售商品，市場監管部門可依據相關條款，對低於成本價銷售且擾亂秩序的行為實施查處。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》