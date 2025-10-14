  • 會員
AH股新聞

14/10/2025 11:34

《駐京專電》國家糧儲局：落實秋糧收購調控措施，推動價格保持合理水平

　　國新辦今日舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會，介紹「十四五」時期糧食流通改革發展成效。國家發改委黨組成員、國家糧食和儲備局局長劉煥鑫在會上介紹今年秋糧收購工作時表示，秋糧收購工作正陸續展開，為保護種糧農民利益，糧儲局會及時在符合條件的地區啟動中晚稻最低收購價執行預案；同時，合理把握各級各類儲備收儲輪換時機節奏，精準落實調控措施，推動糧食價格保持在合理水平。

　　他指出，市場化收購，已成為糧食收購的「大頭」，佔到了收購量的九成以上，有效發揮了暢流通、增活力的作用。政策性收儲，包括對小麥、稻穀實行最低收購價政策和對相關品種組織各級各類儲備收儲，有效發揮了穩預期、兜底線的作用。

*5年來全國糧食年產量穩定在1.3萬億斤以上*

　　他並表示，「十四五」以來，糧食市場供應充足、運行總體平穩。5年來，全國糧食年產量穩定在1.3萬億斤以上，2024年首次邁上1.4萬億斤新台階，人均糧食佔有量比「十三五」期末增加25公斤，達到500公斤，高於國際公認的人均400公斤糧食安全線，做到了穀物基本自給、口糧絕對安全。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

