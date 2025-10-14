  • 會員
AH股新聞

14/10/2025 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)3173.83
貴州茅台(600519)2545.45
寒武紀(688256)2494.27
工業富聯(601138)2349.63
海光信息(688041)2186.14
隆基綠能(601012)2090.12
中微公司(688012)1914.99
招商銀行(600036)1834.14
北方稀土(600111)1812.48
兆易創新(603986)1545.20
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)4961.53
中際旭創(300308)4603.82
立訊精密(002475)3482.83
陽光電源(300274)3455.91
新易盛(300502)3036.49
比亞迪(002594)2168.37
勝宏科技(300476)2098.49
中興通訊(000063)2033.50
北方華創(002371)1651.20
英維克(002837)1307.46

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社14日專訊》

