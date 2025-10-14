《神州頭條》財經報章頭版摘要：中國進出口連續8個季度同比增長

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平出席全球婦女峰會開幕式並發表主旨講話

10月13日上午，國家主席習近平在北京國家會議中心出席全球婦女峰會開幕式並發表主旨講話。金秋時節，天朗氣清。國家會議中心會場內，各國國旗和聯合國旗幟組成恢弘旗陣。習近平和夫人彭麗媛同與會各國和國際組織代表團團長夫婦親切握手並合影留念。



領航定向駕馭發展全局--習近平經濟思想引領新時代經濟工作述評之一

金秋的中國大地，碩果盈枝。「十四五」收官在即，在前四年5.5%的平均增速基礎上，2025年中國經濟總量有望達到140萬億元(人民幣．下同)。成績，世界矚目：在這麼大體量的基礎上，在各種風險挑戰的衝擊下，中國經濟保持這樣的增速，在經濟發展史上前所未有。共識，愈加深刻：中國經濟之所以能夠翻山越嶺、克難前進，最根本的原因在於以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵，在於習近平經濟思想的科學指引。



「加減乘除」中的發展密碼--從「四則運算」解析「十四五」中國經濟

五年中流擊水、揚帆奮楫，五載春華秋實、碩果盈枝。「十四五」時期，中國經濟總量接連跨越三大台階，逼近140萬億元，年均5.5%的增速托舉起超35萬億元的巨大增量，2024年全社會研發經費投入規模比「十三五」末增長近50%，2024年高技術製造業增加值比「十三五」末增長42%，單位GDP能耗累計降低11.6%，減稅降費規模預計達10.5萬億元……一串串沉甸甸的數據，勾勒出大國經濟巨輪在風浪中穩健前行的厚重底色。





《上海證券報》



《證券時報》



基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，中國進出口連續8個季度同比增長

10月13日，海關總署發布最新進出口數據顯示，今年前三季度，中國貨物貿易進出口總值達33.61萬億元，同比增長4%。其中，出口19.95萬億元，增長7.1%；進口13.66萬億元，下降0.2%。「各地各部門攻堅克難、努力拼博，廣大外貿企業積極應變、開拓創新，中國外貿韌性彰顯、結構優化，實現了量質齊升，成績來之不易。」海關總署副署長王軍在當日召開的新聞發布會上指出。在保護主義、單邊主義加劇，國際經貿秩序遭受衝擊的情況下，中國外貿頂壓前行，延續穩中向好發展態勢--看規模，9月當月進出口值突破4萬億元，達到4.04萬億元，年內最高，同比增長8%。



讓民企願投敢投，為穩投資發揮更大作用

近日，在山東海陽，引力一號固體運載火箭再度成功升空，將3顆商業衛星精准送入預定軌道。這款曾在2024年1月首飛時創下多項世界紀錄的火箭，如今已成為中國中低軌衛星星座建設的重要支撐。幾乎同一時間，在海南文昌，中國首家專注於運載火箭整體裝配、測試及重複使用的綜合性工廠正式竣工。值得關注的是，一南一北兩地的技術突破，其背後都有民營企業的身影。這不僅展現了民營企業在國之重器領域的創新實力，更以具體實踐印證其在穩投資、促發展中的價值。



低開高走韌性凸顯，A股結構分化孕新機

10月13日，A股主要指數集體低開，先抑後揚，震盪走高。上證指數收跌0.19%，全日振幅2.46%；創業板指盤中一度跌超4%，收跌1.11%；科創50指數逆市大漲，收盤上漲1.40%。市場呈現結構性分化，滬深北三市近1700隻個股上漲，漲停個股超過70隻，韌性凸顯。上周五（10日），美股遭遇「黑色星期五」，納斯達克指數暴跌3.56%，標普500指數大跌2.71%，納斯達克中國金龍指數暴跌6.10%。美股暴跌迅速波及全球市場，全球避險情緒急劇升溫，悲觀情緒對A股周一開盤形成巨大壓力。雖然A股如期低開，但市場並未出現恐慌性拋售，全天呈現低開高走態勢，整體表現穩健。