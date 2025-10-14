  • 會員
AH股新聞

14/10/2025 17:07

《神州經脈》中國制裁韓船企美國子公司，iPhone Air國行版下周三發售

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
中國自10月14日起對韓華海洋株式會社5家美國子公司實施反制，iPhone Air國行版10月22日發售，滬深兩市成交額2.58萬億元，9月汽車產銷首破300萬輛。

事實要點：
▷ 滬深兩市成交額2.58萬億元（較前日增2215億元）
▷ 9月汽車產銷327.6萬輛/322.6萬輛（歷史同期首破300萬）
▷ 中國制裁韓華海洋株式會社5家美國子公司（10月14日生效）
▷ iPhone Air國行版10月22日發售（首支持eSIM三電信商）
▷ 人民幣即期匯率收7.1411（創9月3日以來新低）

　　A股市場全天震盪調整，滬指全日（14日）收低0.62%三連跌，報3865.23點，深成指跌2.54%，創業板指更挫3.99%。滬深兩市成交額2.58萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量2215億元或9.4%。分析料短期市場的高波動仍將延續，因為中美關係的不確定性依然存在，前期漲幅較大的高位科技股會面臨較大壓力。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1411，較上個交易日4時30分收盤價跌82點子，兩連跌，創9月3日以來近一個半月新低，全日在7.1308至7.1433之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1021，較上個交易日跌14點子，止兩連升，較市場預測偏強約330點。

*今日新聞精選*

1. 美國對華海事、物流及造船業301調查後的徵費措施自今日起上路，中國除了同樣從今日起對美國船舶徵收港口費進行反制，還對韓國三大造船廠之一的韓華海洋株式會社旗下五家美國子公司採取反制措施，理由是其協助、支持美國對中國海事、物流和造船業進行上述調查並採取措施，危害中國主權、安全、發展利益。商務部發言人表示，中方敦促美方及相關企業尊重事實和多邊經貿規則，遵守市場經濟和公平競爭原則，盡早糾正有關錯誤做法，停止損害中方利益。

2. 美國財長貝森特周一（13日）為中美緊張局勢降溫，稱總統特朗普仍計劃與中國國家主席習近平在月底的韓國亞太經合組織(APEC)峰會期間會晤。他並表示希望在中美元首會晤前與中方貿易談判代表會面，預計雙方將在本周於華盛頓舉行的國際貨幣基金組織年會期間進行會談。

3. 荷蘭政府早前發出指令，要求中國半導體企業聞泰科技的控股子公司安世半導體(Nexperia)，對旗下資產、知識產權、業務及人員等不得進行任何調整，為期一年。聞泰科技昨(13日)發嚴正聲明稱，堅決反對將商業問題政治化，絕不屈服於外部政治壓力，已啟動一切法律與外交途徑，要求荷蘭政府立即撤銷錯誤指令。中國半導體行業協會今日發布聲明稱，堅定支持會員單位捍衛自身的合法權益，維護公平、公正、非歧視的營商環境和全球產業鏈的穩定。

4. 蘋果公司CEO庫克昨晚罕見亮相抖音Apple Store官方直播間，正式宣布iPhone Air國行版將於10月17日上午9時開啟預訂，10月22日正式發售。這是蘋果首次在中國通過直播形式公布新品動態。隨後蘋果中國官網更新iPhone Air相關信息。iPhone Air僅可通過eSIM激活電信商網絡，中國移動、中國聯通、中國電信的eSIM手機業務上線均已上線。與此同時，庫克昨現身泡泡瑪特上海THE MONSTERS十周年巡展，是庫克此次訪華參觀的第一站。

5. 新修訂的《中華人民共和國反不正當競爭法》明天將正式施行。新法第十三條專門強化了網絡競爭規則，明確禁止經營者利用數據、算法、平台規則實施三類行為：一是強制跳轉、惡意卸載等破壞其他經營者服務正常運行的行為；二是以不正當方式獲取、使用他人合法持有的數據；三是濫用平台規則實施虛假交易、虛假評價、惡意退貨等打壓競爭對手的行為。這意味「流量劫持」、「數據竊密」、「網絡水軍」等亂象將面臨直接法律規制。

6. 中國汽車工業協會數據顯示，9月，汽車產銷分別完成327.6萬輛和322.6萬輛，環比分別增長16.4%和12.9%，同比分別增長17.1%和14.9%。汽車產銷歷史同期首次超過300萬輛，月度同比增速已連續5個月保持10%以上。其中，新能源汽車產銷分別完成161.7萬輛和160.4萬輛，同比分別增長23.7%和24.6%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的49.7%。1-9月，汽車產銷量分別完成2433.3萬輛和2436.3萬輛，同比分別增長13.3%和12.9%。其中，新能源汽車產銷量均超過1100萬輛，同比增長均超過30%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的46.1%。

7. 據《環球網》從大疆處獲悉，大疆今日在美國聯邦上訴法院就訴美國國防部的判決結果提起上訴。報道指，大疆於2024年10月18日在美國哥倫比亞特區地方法院就被列入「中國軍工企業」清單（CMC清單）對美國國防部提起訴訟。法院在審理後，駁回了國防部針對大疆的核心不實指控，但依然根據個別武斷理由，做出維持將大疆列進該名單的決定。大疆表示，公司不認同也不接受這一判定，已提起上訴，堅決捍衛公司的名譽和利益。

8. 據《第一財經》報道，京東旗下外賣品牌七鮮小廚近日在美團外賣、淘寶閃購等平台低調上線。報道指，目前七鮮小廚（長保大廈店）在淘寶閃購月銷量達到2000單，在美團外賣月銷量達400單。在美團外賣上，七鮮小廚還有「人氣新店」的標籤，同時，遠距離的用戶可以通過美團外賣的跑腿服務點餐。

