etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

14/10/2025 17:00

《鍾之日記》中美港口費開打，恒生指數七連挫

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年10月14日，中美互徵港口費，中國對美船隻每淨噸收400元人民幣，恒生指數跌1.7%七連挫，主板成交3989億港元，滬指三連跌至3865.23點，半導體板塊跌超5%。

事實要點：
▷ 恒指跌448點（1.7%）七連挫，主板成交3989億港元
▷ 中國對美船隻徵收每淨噸400元人民幣港口費
▷ 滬指收3865.23點（跌0.62%），半導體板塊跌幅超5%
▷ 聞泰科技連續兩日一字跌停，荷蘭限制其子公司
▷ 中國禁止與韓華海洋五家美子公司交易合作

　　10月14日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　美方轉軚，開始為中美緊張關係降溫，助力隔晚美股反彈，金龍中國指數收漲逾3%。恒指六連跌後今早高開79點，盤中一度返二萬六，中國宣布反制美國徵收港口費，雙方又就港口費「開戰」，大市升勢難以持續，恒生指數全日收報25441，跌448點或1.7%，七連下調，今日主板成交逾3989億元。

*滬指三連跌，半導體板塊集體調整*

　　A股市場全天震盪調整，滬指全日收低0.62%三連跌，報3865.23點，深成指跌2.54%，創業板指更挫3.99%。滬深兩市成交額2.58萬億元人民幣，較上一個交易日放量9.4%。

　　中美貿易爭端見緩和跡象，美國財長貝森特預計總統特朗普與中國國家主席習近平仍將舉行會晤，並表示希望在中美元首會晤前與中方貿易談判代表會面，預計雙方將在本周於華盛頓舉行的國際貨幣基金組織年會期間進行會談。分析料短期市場的高波動仍將延續，因為中美關係的不確定性依然存在，前期漲幅較大的高位科技股會面臨較大壓力。

　　半導體板塊全日跌幅超5%；荷蘭政府將對聞泰科技(滬:600745)旗下安世半導體(Nexperia)採取限制措施，聞泰科技連續兩日一字跌停。聞泰科技昨發布嚴正聲明，稱公司堅決反對將商業問題政治化，且絕不會屈服於外部政治壓力，公司已啟動一切法律與外交途徑，要求荷蘭政府立即撤銷錯誤指令。

　　中國半導體行業協會今日亦發布聲明表示，堅定支持會員單位捍衛自身的合法權益，維護公平、公正、非歧視的營商環境和全球產業鏈的穩定；協會將持續關注事態發展，積極傾聽會員呼聲，並透過一切合法渠道向國際社會表達中國產業界的共同關切。

*中美互徵港口費，航運股升多跌少*

　　中美今日起互相向對方徵收船隻港口費，兩國貿易前景充滿不確定性。不過有專家分析，這項港口費可能成為貿易談判的籌碼，最終也許會被撤回。

　　中國交通運輸部14日發布《對美船舶收取船舶特別港務費實施辦法》，宣布即日起對美國擁有或營運的船隻、美國製造的船隻、美國船籍船隻徵收每淨噸400元人民幣特別港務費，並在未來幾年逐步上調。不過，中國製造的船隻將得到豁免。此舉為反制美國於4月宣布的對華船隻加徵港口費，有報告指出，這場「以牙還牙」的收費戰可能造成數十億美元額外成本，成為全球貿易的新風險來源。

　　此外，中國商務部同日中午宣布，對韓國三大造船廠之一的韓華海洋株式會社旗下五家美國子公司採取反制措施，理由是其協助、支持美國對中國海事、物流和造船業開展301調查，危害中國主權、安全、發展利益。遭列入清單的企業，禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。商務部發言人並表示，中方敦促美方及相關企業尊重事實和多邊經貿規則，遵守市場經濟和公平競爭原則，盡早糾正有關錯誤做法，停止損害中方利益。

　　據了解，中國港口是全球散裝航運的核心樞紐，一旦對美國船舶徵收高額港口費，將迫使船公司大規模調整航線配置，造成供應鏈瓶頸與運力緊張，進而推升運價。中美博弈下，港口航運股震盪，擬回購A股及H股的中遠海控(01919)揚4.1%，中遠海發(02866)收漲1.8%，東方海外國際(00316)升1.1%，而招商局港口(00144)則跌0.1%。

*iPhone 17需求超預期，庫克訪泡泡瑪特展推升其股價*
　
　　蘋果(US.AAPL)CEO庫克昨（13日）晚突然出現在Apple Store旗艦店抖音直播間，並宣布iPhone Air將於10月17日在內地開啟預購，22日正式發售。蘋果中國官網更新後的iPhone Air發售信息顯示，在內地，中國移動、中國電信和中國聯通均為iPhone Air提供eSIM支持。據外媒報道，消費者對於iPhone 17標準款的需求超出預期，蘋果已通知兩家供應商將標準款的日產量提升至少30%。

　　不過，蘋果概念股今日多數下行，比亞迪電子(00285)、舜宇光學(02382)、高偉電子(01415)均挫超3.6%，瑞聲科技(02018)跌4%。
　
　　庫克努力營銷，昨日還現身泡泡瑪特上海THE MONSTERS十周年巡展。展覽現場，泡泡瑪特創始人王寧、LABUBU藝術家龍家升與庫克進行了互動，一起參觀了LABUBU系列原創手稿和產品。龍家升現場向庫克展示了如何在iPad Pro上繪製LABUBU，王寧還向庫克贈送了驚喜禮物，為特殊版白色LABUBU玩偶，該玩偶穿著深藍Tee、黑褲仔、戴黑色粗框眼鏡，有點像庫克的造型，左手還拿著一部橙色的iPhone 17 Pro手機。

　　受消息提振，泡泡瑪特(09992)今日收升近1%，報263元，股價創近十天新高。大摩研究報告指出，即使美國對中國玩具徵收更高關稅，亦不會改變公司的競爭優勢，因為約75%至80%的美國玩具進口來自中國。該行給予泡泡瑪特「優於大市」評級，目標價382元。　

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。









