《Ａ股焦點》聞泰科技再跌停，促荷蘭政府立即撤銷錯誤指令

半導體研發與製造公司聞泰科技(滬:600745)今早再度開盤即跌停，已連續跌停2天。



荷蘭政府9月30日發出指令，要求聞泰科技的控股子公司安世半導體(Nexperia)，對旗下資產、知識產權、業務及人員等不得進行任何調整，為期一年。聞泰科技昨(13日)在網站發布嚴正聲明，稱公司堅決反對將商業問題政治化，且絕不會屈服於外部政治壓力，公司已啟動一切法律與外交途徑，要求荷蘭政府立即撤銷錯誤指令，停止對中國企業的系統性歧視，維護全球半導體產業鏈的開放與合作。



*半導體行業協會：堅定支持會員捍衛合法權益*



中國半導體行業協會今日發布聲明稱，堅定支持會員單位捍衛自身的合法權益，維護公平、公正、非歧視的營商環境和全球產業鏈的穩定。協會將持續關注事態發展，積極傾聽會員呼聲，並通過一切合法渠道向國際社會表達中國產業界的共同關切。



《環球時報》發布社評文章指出，「明眼人都看得出，這是荷蘭政府以莫須有的『國家安全』為藉口，對中企控股的芯片公司進行嚴重滋擾」。文章指，這不僅損害中企合法權益，也破壞國際投資者對歐盟市場的信任。這絕不應被視為荷蘭政府與內地公司之間的糾紛，而是荷蘭方面對國際規則的粗暴踐踏，國際社會不能縱容這種披著法律及安全外衣對跨國企業實施的掠奪行徑。

