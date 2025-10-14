《Ａ股焦點》寧德時代跌近3%，與東風商用車確立新一輪五年戰略合作

據寧德時代(03750)(深:300750)消息，10月13日，東風商用車與寧德時代在福建寧德舉行戰略合作簽約儀式，基於過往成功的合作經驗及未來願景，雙方正式確立新一輪五年長期戰略合作，將在商用車電動化領域圍繞前沿技術開發和應用、海外市場拓展、後市場發展以及行業生態共建等方面強強聯合，互利共贏。



寧德時代現跌2.91%，報363.59元人民幣。

《經濟通通訊社14日專訊》